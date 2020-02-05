38歲孕婦突視力模糊癲癇 緊急剖腹搶救母嬰均安

新竹一名懷孕32周的38 歲孕婦，近日突然視力模糊且全身性癲癇抽搐數次，家人驚覺不對勁緊急送醫，經醫師診斷為子癲前症，胎兒在腹中嚴重缺氧，情況危急必須立即終止妊娠，生產過程中孕婦一度昏迷，嬰兒也因早產體重僅 1660公克，所幸經治療後母子均安。

東元綜合醫院婦產科醫師陳文斌指出，許多婦女在懷孕或生產時突發癲癇症狀，俗稱「子癲前症」、「子癇症」或「妊娠毒血症」，是醫師最擔心的懷孕併發症，大多發生在20周後，最主要的症狀是高血壓，其他還有蛋白尿、全身性水腫、噁心、嘔吐、視力模糊、體重過度增加等合併症狀。

孕婦癲癇發作非常危險，嚴重時可能導致母體呼吸中斷，造成胎兒的腦部受到缺氧傷害，尤其孕產期34周前發生的早發型子癲前症，嚴重者可能危及孕婦及胎兒的生命，孕婦的循環系統受到極大影響，併發症包括腎衰竭、肝衰竭、肺水腫，全身抽筋等癲癇症狀。胎兒若不滿30周，死亡率較高，死因多為早產、子宮胎盤機能不良而導致胎盤剝落。

陳文斌表示，胚胎著床後，母體會分泌胎盤生長因子（PIGF），降低螺旋動脈阻力，有效的運送血液給胎兒，而子癲前症患者的PIGF濃度較低，血管擴張不佳，隨著胎兒增大，血管的管徑大小若差1倍，產生的血流將差16倍，影響胎兒生長，此時母體的血壓會不斷升高來增加供應量，血管阻力也會不斷增加形成惡性循環，最後就必須終止妊娠，才能即時保住母親與胎兒的性命。