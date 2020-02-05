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口罩來源受限且儲量不高 黃立民：醫院可能無法撐太久

2020-02-05 10:20聯合報 記者羅真／台北即時報導

政府因應防疫全面管控口罩，不過卻傳出醫護人員口罩存量不夠用。有醫師表示，由於口罩來源受限且儲備量不高，因此以目前用量預測可能無法撐太久，除非官方盡速增加供給量。

台大醫院小兒部主任暨兒童感染科主任黃立民今早接受媒體聯訪表示，台大醫院的非感染科醫師每天配兩片口罩，一片上午用、一片下午用，這樣的配置對他們來說算是足夠的；感染科醫師因為需要進出隔離室看病人等，需求量較大。整體而言，目前勉強夠用。但由於口罩來源受限且儲備量不高，因此以目前用量預測可能無法撐太久，除非官方盡速增加供給量。

黃立民表示，台灣目前累計11例確診病例，疫情不算嚴重。全世界都在觀察中國大陸的疫情發展，另也須觀察東南亞國家是否發生社區感染，若有的話，可能成為另一大威脅。

國外預測這波疫情可能要到4、5月才會達到高峰，這顯示國人還要持續戒備好幾個月。他提醒民眾，戴口罩與勤洗手雙雙不可或缺。

黃立民表示，目前在治療上已知，抗愛滋病藥物、抗伊波拉病毒藥物以及干擾素有些治療效果，有助治療重症，不過仍要持續治療持續研究這隻病毒，像是感染者治癒後是否就不會再被感染，目前均不清楚，要慢慢累積臨床資料。

台大醫院小兒部主任暨兒童感染科主任黃立民今早接受媒體聯訪。圖／本報網路直播畫面
台大醫院小兒部主任暨兒童感染科主任黃立民今早接受媒體聯訪。圖／本報網路直播畫面
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武漢肺炎肺炎口罩

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