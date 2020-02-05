防疫 北市江寧里明有3000片兒童口罩給里民、幼兒園

武漢肺炎疫情延燒，口罩難買，台中、台南本月紛紛有里長透過管道發口罩給里民；總公司位於台北市中山區江寧里的美廉社也找里長徐信洲合作，明天（6日）下午2點半起將陸續在里內免費分發600包共3000片兒童口罩給里民與里內幼兒園兒童。

徐信洲表示，美廉社過年前就訂了這批兒童口罩，最近才到貨，但考量分送到全國700間門市只剩4、5片，效益不大，因此決定在總公司所在的江寧里做公益並找他合作；為避免太多人混亂、分配量不足引當地民怨，他則建議先發給在地里民與里內幼兒園兒童。

徐信洲說，發兒童口罩公益行動預計在明天下午2點半於江寧公園涼亭（合江街186之1號對面）進行，會先發放520‬包共2600片給里民，民眾必須憑戶口名簿證明是江寧里民，同時確認家中12歲以下兒童人數，若是1到2名就發1包共5片，3名以上則發2包共10片，數量有限發完為止。

至於其餘80包400片兒童口罩，徐信洲說，預計在下午3點10分到里內2所幼兒園發給兒童使用，幼兒園兒童大多數都是非里民，但既然在里內活動的兒童，也應一起照顧。