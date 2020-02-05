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一線醫護、警察缺口罩 樹林濟安宮捐1500個

2020-02-05 10:11聯合報 記者魏翊庭／新北即時報導

武漢肺炎延燒，樹林濟安宮今天捐各500個口罩給樹林仁愛醫院、警局和衛生所；儘管有500個口罩支援，不過樹林仁愛醫院秘書室主任羅麗君仍加強呼籲民眾，到醫院要自備、戴口罩，不要認為醫院有就不戴，否則口罩量很快見底，警衛也在門口加強檢查、宣導。

濟安宮董事長陳黃綠妹表示，去年建醮活動，民眾送很多物資、供品，當時義工200多人，又碰上寒流，所以也獲得許多民眾捐的口罩；議員廖宜琨建議，可以提供給辛苦的第一線防疫人員，陳黃綠妹後續如果民眾還有捐助，會再幫忙送到醫院。

樹林仁愛醫院急診室醫師何瑞麟表示，很感謝在疫情緊張時，濟安宮捐贈口罩，目前醫護人員每人一天一張，數量需要管制不然會不足，基本上足夠程度是「非常非常邊緣」。

針對2月6日將上路實名制每人1周2張口罩，何瑞麟說，醫護人員不在工作崗位時，也是跟民眾一樣，一周兩張，「平時是否要戴口罩，要視政府統一發布」。

羅麗君說，即便有濟安宮捐助幫忙，但呼籲民眾到醫院仍要自備戴口罩，不要貪圖醫院有。該院有250位醫護及工作人員，一個月起碼需要4千至4千5百個口罩。她說醫院目前尚有備量，盼中央調度口罩、加開產線後，可以回歸穩定供貨，正常化就不用特別備品。

樹林濟安宮今天捐各500個口罩給樹林仁愛醫院、警局和衛生所。記者魏翊庭／攝影
樹林濟安宮今天捐各500個口罩給樹林仁愛醫院、警局和衛生所。記者魏翊庭／攝影
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樹林濟安宮今天捐各500個口罩給樹林仁愛醫院、警局和衛生所。記者魏翊庭／攝影
樹林濟安宮今天捐各500個口罩給樹林仁愛醫院、警局和衛生所。記者魏翊庭／攝影
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口罩醫護人員

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