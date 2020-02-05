防疫動起來 高鐵快捷公車路線每日清潔消毒車廂

因應武漢肺炎疫情變化，苗栗縣加強縣內公共運輸防疫措施，縣府工務處請苗栗縣高鐵快捷公車路線經營業者，每天清潔消毒車廂，在車廂內提供相關防疫措施指引；工務處也請公共自行車YouBike加強相關車輛調度人員自主防疫工作；工務處長古明弘說，後續將不定期派員督導業者防疫措施。

苗栗縣工務處指出，苗栗縣高鐵快捷公車路線「竹南科學園區－高鐵苗栗站－雪霸國家公園管理處」，請路線經營業者配合交通部「宣導咳嗽禮節，有症狀戴口罩，勤洗手」政策。

工務處指出，請業者在車廂明顯處張貼防疫標語或海報，並每天清潔消毒車廂，同時提供疾管署「『嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）』因應指引：大眾運輸」防疫措施強化及落實衛教溝通，維持環境衛生及配置防護用品、相關人員健康管理等軟硬體工作。

另位，苗栗縣內的公共自行車YouBike也請業者加強相關車輛調度人員自主防疫工作，每天除人員體溫量測外，在執勤業務（調度車輛）時配戴口罩及手套，並在調度貨車配置消毒酒精，搬運車輛後及交接班時消毒。