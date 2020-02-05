周五再有鋒面 周日起天氣才會再好轉

天氣風險公司分析師賴忠瑋表示，今天台灣持續受到東北風帶來冷空氣影響，北部、東北部和東部都是雲多有短暫陣雨的濕涼天氣，清晨低溫約14到15度，中午溫度也不高，北部僅16到17度，東部則有大約19到21度。雖然不像上周強烈冷空氣南下時那麼冷，但是仍然會有明顯涼意，出門也要記得攜帶雨具。

他說，北部相對不穩定的天氣到今天，明天有機會出現短暫空檔，東北風減弱，風向轉為偏東風，雲量比今天略減少，雲層也會再變得更薄一些，降雨機率較低，轉為多雲天氣。周五及周六將會再有一波鋒面雲系迅速通過台灣，帶來短暫陣雨，周日起天氣才會再好轉。

東北部及東部的不穩定天氣則會持續到明天，賴忠瑋表示，今天是因為有東北風及偏多的水氣影響，明天雖然轉為偏東風，東北部及東部仍然在迎風面，水氣較多，約周五再有鋒面迅速通過及風向再轉為偏北風之後，宜蘭和花蓮等地才有短暫空檔，不過周六及周日雲量又會增加，也將再有短暫陣雨。

中南部或新竹以南今天則相對較穩定，都是多雲到晴可見陽光的天氣，賴忠瑋表示，要注意的仍然是日夜溫差，輻射冷卻影響下，清晨低溫約14到16度，白天在陽光照射下，氣溫上升速度很快，可達24到26度，溫差有10度左右，屏東白天高溫甚至可達28度，早出晚歸要添加保暖衣物，尤其通勤時剛好也是日出日沒的時間，溫度變化較劇烈，要特別注意保暖，穩定而溫差大的天氣可以持續到下周一、二左右。