北台灣濕冷迎風面有雨 吳德榮：明天天氣好轉氣溫回升

昨天立春，是否意謂冬天已經結束？中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，答案是否定的。因為歷史紀錄顯示，台灣在立春之後，偶爾還是會受到強冷空氣（寒流、或強烈大陸冷氣團）影響，帶來低溫。

不過，他說，立春之後，天氣常顯示多變的特性，例如昨天及周五這二波周期較短、變化快；而有時也會醞釀成比較不穩定（伴隨劇烈天氣）的鋒面，例如下周四這波。當然模式也常因為天氣變化快速，以致模擬能力稍微下降，這段時間更需注意最新資料的調整。

他說，今天鋒面及東北季風影響，北台灣降雨明顯，花、東及台中以北局部地區有零星短暫雨的機率，中南部則為多雲到晴。北台灣天氣濕冷，中南部白天舒適、早晚涼。北部14至19度、中部15至24度、南部14至25度、東部15至24度。