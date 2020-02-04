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33歲男昏睡不醒 竟是腦中風

2020-02-04 23:59聯合報 記者陳斯穎／新竹報導

神經外科醫師巫智穎表示（右），到院時粘姓男子意識不清，且血壓過高，經電腦斷層確診...
神經外科醫師巫智穎表示（右），到院時粘姓男子意識不清，且血壓過高，經電腦斷層確診黏男小腦出血，壓迫腦幹造成急性腦積水。 記者陳斯穎／攝影
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新竹33歲粘姓男子，去年11月在家昏睡不醒，母親發現及時送醫，被診斷小腦出血，經顱內清腫及腦室引流手術，術後接受中醫針灸復健治療，恢復情況良好。

粘姓男子從事製造業，有原發性高血壓但未服藥，當天在家睡覺，醒來覺得頭有點暈，走路搖搖晃晃，認為可能是工作累，就繼續補眠，未料醒來時已開完刀、在加護病房。

粘姓病患（左三）經過中西醫合併整治 ，目前恢復狀況良好。 記者陳斯穎／攝影
粘姓病患（左三）經過中西醫合併整治 ，目前恢復狀況良好。 記者陳斯穎／攝影
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中醫大新竹附醫神經外科醫師巫智穎表示，「開顱併顱內血腫清除及腦室引流手術」先將頭蓋骨鋸開，再切開腦膜，清除40毫升的血塊，病患術後住院約2周。

粘男術後在復健科醫師何宇淳、中醫科醫師黃詩偉協助下做後續治療，透過頭皮針灸，刺激頭部穴位，加速腦神經修復、循環，也透過四肢穴位刺激，促進復原。

中醫科醫師黃詩偉（左）指出，粘姓病患（右）搭配中醫的頭皮針針灸，針對百會、四神聰...
中醫科醫師黃詩偉（左）指出，粘姓病患（右）搭配中醫的頭皮針針灸，針對百會、四神聰等頭部穴位針灸，刺激頭部，加強腦部血流循環也加速腦神經修復。 記者陳斯穎／攝影
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黃詩偉表示，根據國內健保資料庫的分析研究指出，腦中風的病患搭配中醫治療，可加速復元，縮短住院天數，改善生活品質，更可預防二次中風，降低6成中風再發率。

何宇淳指出，粘姓病患手術成功，神經後遺症不多，口齒不清已完全復原，不過仍有肢體的動作障礙，目前進行平衡協調及眩暈復健，未來復原可達9成以上。

復健科醫師何宇淳表示，粘姓病患因還有肢體活動的動作障礙，目前進行平衡協調及眩暈復...
復健科醫師何宇淳表示，粘姓病患因還有肢體活動的動作障礙，目前進行平衡協調及眩暈復健，未來的功能復原可達到九成以上。 記者陳斯穎／攝影
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急診室主任游俊豪提醒，腦中風不只是老年人專利，年輕族群也有高危險群，一旦健檢出現高血壓、高血糖、高血脂，可每天固定時間量2次血壓，並維持正常作息，控制飲食、多運動、少熬夜。

腦中風中醫復健針灸高血壓

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