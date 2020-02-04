台灣未加入WHO影響防疫? 專家:不是想打壓就能打壓

武漢肺炎疫情延燒，為防範疫情擴散並提升台灣對抗武漢肺炎的實力，「科學人」雜誌總編輯、清華大學生命科學院教授李家維廣邀台灣各界學者，昨召開「對抗武漢肺炎 台灣科學家串連行動」會議。會議代表認為，台灣控制疫情的能力在世界算頂尖，檢測、發展疫苗的技術也相當先進；台灣沒加入世衛組織，但防疫相關資訊可透過與國際學術單位或藥廠交流獲得，「不是想打壓就可以打壓」。

會議成員包括國家衛生研究院院長梁賡義、台灣大學副校長張上淳、中央研究院基因體研究中心研究員馬徹、國防醫學院預防醫學研究所副所長高治華、清華大學生命科學院教授吳夙欽、國光生物科技股份有限公司研發主管冷治湘、科技部生命科學研究發展司司長陳鴻震、衛生福利部疾病管制署副主任江正榮等專家學者，針對疾病檢測方法、疫苗製作、藥物合成等方面分析現況，同時提出解決辦法並研擬實際行動。台積電慈善基金會董事長張淑芬也出席，呼籲政府成立武漢肺炎專門研究小組。

台大副校長張上淳表示，台大已將病毒株分離成功、成功培養出2019新型冠狀病毒(武漢肺炎)，未來也會在疾管署的監督下與國內專家合作進一步拓展研究成果。台大醫學院醫學系主任盛望徽則宣導，若民眾有發燒或呼吸道症狀，可至11家指定冠狀病毒檢驗醫療院所合約實驗室接受檢驗及治療，並能在24小時內獲得檢驗報告。李家維指出，台灣目前有14個單位可供檢測，即將有另外十個單位加入，「台灣擁有絕佳的防衛能力」。

中研院基因體研究中心研究員馬徹認為，針對此類新型感染症，最有效的防治方法是發展疫苗，可思考利用病毒表面的特殊醣蛋白，以安全性較高的重組抗原方式來設計分子疫苗。國光生物科技股份有限公司研發主管冷治湘表示，國光生技在春節之前就已啟動疫苗研發工作。

國家衛生研究院副院長司徒惠康強調，研發快速有效的篩檢試劑非常重要。其中一個重要手段就是發展「單株抗體」。SARS盛行期間，國防醫學院預防醫學研究所與國家衛生研究院就曾合作產製適合的單株抗體。這些抗體經日前分析，已發現具有中和2019新型冠狀病毒(武漢肺炎)的潛力，若能進一步驗證其辨識此病毒的能力，將可用以發展檢測試劑。

在藥物研發方面，國家衛生研究院感染症與疫苗研究所研究員劉士任建議，在緊急情況下，可利用抗病毒的馬血清來做為治療方法。國家衛生研究院生技與藥物研究所教授徐祖安也建議，可採取老藥新用策略，在既有藥物名單中尋找具有抑制病毒能力的藥物。他認為，武漢肺炎爆發迄今，台灣控制疫情的能力，「可能是全世界最好的」。

科技部生命科學研究發展司司長陳鴻震表示，去年在武漢肺炎爆發之前，科技部就已同意推動最新一期的台灣新興感染症研究計畫，並邀張上淳加入，相信會將武漢肺炎列為研究重點，投入更多資源。