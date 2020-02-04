兩廳院推電商平台 購票行銷兩便

「『OpenTix』是一個文化生活電商平台，不只是販售藝文票券，也包括展覽、講座等訊息。」兩廳院藝術總監劉怡汝4日在春酒上透露，兩廳院售票系統將整合升級，購票將有視野預覽、全文檢索等便利。主辦單位則可從後台查詢大數據輔助行銷，且絕不洩漏消費者個資，達成三贏。

購票選位檢索便利

「系統會學習你的行為模式。」劉怡汝說，比如說經常購買第10排，如果已經沒有了，系統會推薦10排附近的位子，不必再從1,000多個位子裡挑選。這是一套AI的系統，會慢慢學習購票者的選位習慣。除了可用「視野預覽」選位，還可在選位處下拉折扣選單，不會再有選錯重來的不便。

「以前在路上一閃而過的關鍵字，回去查舊的售票系統保證搜不到。」劉怡汝表示，新的「全文檢索」功能不再受限於關鍵字，一定可以找到想看的節目。並且還有區域搜尋跟AI智慧推薦，而消費者的個資因採歐盟資安標準，在後台一定也看不到，但可以藉由AI學習，幫團隊把好的作品推薦到消費者面前。

24HR行銷戰情後台

劉怡汝形容OpenTix，對經營團隊有如「24小時的戰情即時分析」，過去只能下載當天數據輸入Excel分析，但現在隨時可以獲得反饋，統計購票者年齡、區域、廣告來源，方便主辦單位隨時調整行銷策略。未來不用透過兩廳院，主辦方也可以自己下廣告、經營會員系統，雖然是收費服務，但確實提供許多便利。

「過去售票系統不包含展覽、講座票券，未來只要是跟文化相關的，都有機會納入。」劉怡汝表示，新售票系統推出個人智慧化消費體驗、商業智能數據分析工具、便捷的使用者介面3大功能。另外將透過阿特（Art）幣集點機制以培養藝文新人口、鼓勵藝文參與，建立共享共好的藝文消費再循環。

劉怡汝表示，OpenTix平台可隨時獲得反饋，統計購票者年齡、區域、廣告來源，方便主辦單位隨時調整行銷策略。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

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