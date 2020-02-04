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防疫需求高漲！網購紫外線消毒烘乾機、感應式洗手機大賣

2020-02-04 19:28聯合報 記者陳立儀／即時報導

全台防疫意識高漲，除了瘋搶口罩之外，包括乾洗手、酒精、濕紙巾及各種消毒用品都賣到一物難求，紫外線消毒用品、感應式自動洗手機等也在網購掀起另一波搶購潮。

日常勤洗手是防疫的重要步驟，根據PChome 24h購物統計，近一周乾洗手等潔淨用品銷量已有2倍以上的成長，以多功能、易攜帶為主要選購趨勢；由於嬰幼兒無法久戴口罩、器具也多需消毒，帶動紫外線消毒包、奶嘴消毒盒的銷量，紫外線烘碗機的買氣也攀升。momo購物網抗菌洗手乳買氣延燒，約較平日成長50倍，許多品牌也陸續補貨。

Yahoo奇摩電商指出，口罩、乾洗手、酒精等商品熱搜度仍持續攀升，消費者關注度更從口罩延伸至抗菌液、空間抑菌、殺菌清潔液類等商品，因市場需求量大增，相關供應商與商家不定期少量補貨，一上架後短時間內就銷售一空，目前供貨廠商也在盤點貨量中，並視狀況陸續補貨。Yahoo奇摩超級商城抗菌洗手乳熱銷成長8倍、乾洗手成長7倍、漂白水成長4倍；Yahoo奇摩購物中心移動式紫外線消毒殺菌機、紫外線消毒烘乾機、多功能紫外線殺菌燈等近一周銷量成長超過6倍。

生活市集近一周「濕紙巾」、「消毒液」、「乾洗手」等商品關鍵字平均詢問度暴增超過100倍，免直接接觸的感應給皂機、空氣清淨機都躍升熱銷商品。生活市集站上目前有數十款乾洗手、濕紙巾、抗菌噴霧等清潔商品，將持續掌握廠商供貨狀況，由於目前市場需求量大，部分商品採預購制。

蝦皮購物目前乾洗手、抗菌洗手乳等仍有庫存，甚至還有能快速調整口罩鬆緊度的口罩舒耳帶。

台灣樂天市場「防疫」、「消毒」、「抗病毒」等關鍵字的家電類平均每日搜尋量暴增近百倍、訂單量增加3倍，帶有「殺菌」等關鍵字的家電類平均每日搜尋量也上升6成、訂單量增加5成。

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nac nac紫外線消毒烘乾機UA 0014優惠組，Yahoo奇摩購物中心特價3,198元。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
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