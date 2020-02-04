防疫期間放寬特殊產業加班限制 加班費這樣算

為防堵「嚴重特殊傳染性肺炎(武漢肺炎)」，近日民眾瘋搶購口罩、消毒酒精，各級醫療院所及防疫用品製造產業都出現趕工需求，勞動部前天發函解釋重申，面臨天災事變或突發事件，可適用「勞基法」第32之4、40條規定，不受每日加班12小時、每月46小時以及7休1限制。

勞動部函釋提到，適用行業包括各級醫療院所、生產口罩、消毒酒精等防疫器具的工廠、配合即時配送防疫用品的物流、通路商，都可適用勞基法第卅二之四及四十條有關「天災、事變或突發事件」情況下的特殊加班規定。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長黃維琛舉例，假設1名口罩工廠勞工的月薪是3萬6千元，換算時薪為150元，若在天災事變或突發事件情況下加班到13小時，平常日的話，從第9小時起加班費雙倍給，150*2*5(小時)等於1500元；若在休息日加班，前2小時加班費計算1又3分之1，第3小時到第8小時1又3分之2，第9小時起以2又3分之2計算，等於是200*2(小時)加250*6(小時)，再加上400*5(小時)，當日加班費是3900元。

至於勞工若在例假日加班，前8小時加給加班費150*8(小時)，第9小時起加倍給加班費，300元*5(小時)，當日加班費是2700元，事後也須補假一天。

不過，黃維琛強調，雖在特殊情況下可放寬加班、休假限制，但事後24小時內須通知工會、向地方政府核備。