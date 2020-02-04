寒流農損破2400萬 台中市、巨峰葡萄最大重災戶

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上周寒流襲台，農委會統計，1月29日至2月4日為止，農業產物估計損失計2414萬元，其中以台中市損失1355萬元、占整體56%最嚴重，其次為南投縣損失654萬元、占27%，以及高雄市損失389萬元、占16%，

農產部分，估計損失金額2409萬元，農作物被害面積314公頃，損害程度15％，換算無收穫面積47公頃，受損作物主要為巨峰葡萄，被害面積35公頃，損害程度50％，換算無收穫面積18公頃，損失金額1285萬元，其次為茶、蓮霧、其他花卉（文心蘭及火鶴花）及香蕉等。