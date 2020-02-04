荔枝椿象甦醒中 防檢局籲加強化學防治

為加強防範荔枝椿象危害，動植物防疫檢疫局今表示，已聯合地方政府推動農業區荔枝椿象區域整合防治，依據荔枝或龍眼生長期及荔枝椿象生長階段，搭配化學法、物理法或生物法等防治方式，並分別訂定高屏、嘉南及中彰投雲與苗栗等4區的化學共同防治期，加強跨縣市合作聯防。

依據監測結果，春節過後正值荔枝椿象甦醒時節，防檢局提醒，各地方政府應掌握關鍵時刻，鼓勵農民落實區域整合防治，包括教育宣導、區域化學防治、生物防治、收購荔枝椿象卵片及監測調查等。

荔枝椿象一年一世代，寄主為無患子科植物（包括龍眼、荔枝、臺灣欒樹、無患子等），主要防治方法，包括清園整枝、物理防治、生物防治及化學防治，實務操作須依據荔枝或龍眼生長期及荔枝椿象生長階段綜合管理。

冬季低溫時，荔枝椿象成蟲多會躲藏，不易發現蹤跡，隔年早春氣溫回暖，越冬成蟲才會出來活動並交配產卵，此時體內脂肪已消耗，對藥劑容忍性低，是採取化學防治的關鍵時機。

開花期為避免施藥危害蜜蜂授粉，改以釋放平腹小蜂、摘除卵塊或移除成蟲等生物或物理防治。花期結束後，農民可配合荔枝細蛾防治再進行一次施藥，此時施藥應注意安全採收期，確保食安。

防檢局除了訂定各區高風險地區化學共同防治期，今年還增加監測調查，針對越冬成蟲、產卵及新若蟲，掌握族群密度變化，每周通知各地方政府加強防治作業。