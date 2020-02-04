毛豬交易價兩度跌破60大關 豬農盼5月回穩

毛豬價格近日兩度跌破「60大關」，農委會指出，主因是去年第四季進口冷凍豬肉還沒消化完，加上武漢肺炎疫情影響，消費需求減弱，供需不平衡所致。豬農指出目前「半數以上養豬戶都虧錢」，但預期5月豬隻供給量減少後，豬價將有明顯回升。

根據中央畜產會統計，毛豬1月30日至今天為止，交易頭數約在2.1萬頭至2.4萬頭，價格都只有每公斤60元上下，1月31日、2月3日甚至跌破「60大關」，分別剩下每公斤59.84元及59.61元。

豬價持續低迷，彰化養豬協會理事長游進課指出，「現在養豬的人一半以上都虧錢」，一般養豬成本約每公斤56元、57元，但如果豬隻得到流行性下痢等疾病，養豬成本每公斤就要高達70元，但有一半以上養豬場有類似疾病困擾，因此現在豬價根本入不敷出。

游進課說，其實不只台灣，現在國際豬價也下跌，但預計5月天氣轉溫暖，豬的產量減少後，豬價就會逐漸回穩。

農委會畜牧處家畜生產科科長江文全則說，今年一月冷凍豬肉進口量沒有增加，但由於中美貿易戰因素，去年第四季進口量較多，現在還沒完全消化完畢，現在豬價仍受到影響。另外，去年4月至8月豬價不錯，將近80元，間接造成豬農增產誘因，目前國內豬隻供應量比去年同期還多，體重也較重。