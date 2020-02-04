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阿里山鄉治療C肝 成為第2個微根治鄉鎮

2020-02-04 18:51中央社 嘉義縣4日電

繼高雄市桃源區，嘉義衛生局今天宣布阿里山鄉成為全國第2個C型肝炎「微根治」地區，目前則努力推動全縣篩檢與治療，達成衛福部2025年根除C肝的目標。

嘉義縣衛生局代理局長趙紋華指出，衛生福利部107年推動「山地型原鄉C型肝炎完治試辦計畫」，以阿里山鄉作為試辦點，30歲以上阿里山鄉的住民有96.6%接受篩檢，約2成驗出C肝帶原，帶原者94%接受治療，已達到世界衛生組織（WHO）定義的「微根治」。

嘉義縣衛生局健康促進科長林裕珍表示，嘉義縣去年已完成六腳、義竹、阿里山的篩檢，依據這三鄉鎮經驗，第二波C肝篩檢活動，衛生局主動至太保市、鹿草鄉、東石鄉各村里設站，利用下午5時以後的時間，請村里長、鄰長協助，針對30歲以上，未做過C肝篩檢的民眾，一一拉出來篩檢。

林裕珍表示，感染C肝會發生急性或慢性肝炎、肝硬化以及肝癌，C肝抗病毒藥物已開放健保給付，只要每天吃一顆藥，需3個月的療程，治癒率幾近100%。

嘉義縣政府今天舉辦「保肝除C partⅡ」記者會，除說明阿里山鄉根治C肝的成果，也邀請村里長一同參與推動C肝篩檢。縣長翁章梁並感謝嘉義長庚醫院副院長盧勝男及高雄肝病防治協會等單位的協助。

翁章梁表示，縣府還有第三波與第四波的C肝篩檢活動，要針對30歲以上縣民，全面篩檢與治療C肝，2025年嘉義縣應該可以根除C型肝炎。

C肝衛生局嘉義

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