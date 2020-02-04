別只怕武漢肺炎 8旬嬤沒打疫苗 流感發病一天就喪命

民眾注意力都在武漢肺炎，但千萬別忘記流感疫情仍在高峰，疾管署今公布，上周新增87例流感重症病例，及新增5例經檢驗與流感相關死亡個案，死亡病例都沒有接種本季流感疫苗，幾乎都在發病後短短5天內喪命，甚至有一名84歲北部婦人僅發病一天就離世，家人措手不及。

疾管署防疫醫師林詠青表示，上周5例死亡個案年齡介於51至90歲，皆有慢性病卻都沒有記得接種本季流感疫苗，經檢驗4例感染H1N1、一例為H3N2，都是感染A型流感。該名84歲北部婦人本身有中風史，且長期臥床10年以上。

該婦在今年一月上旬出現發燒、呼吸困難等症狀，家人緊急送醫，在急診檢查已出現敗血症及肺炎症狀，隔日在急診留院觀察開始心律不整，來不及送進加護病房，經搶救仍不治。

自2019年10月起迄2020年2月3日流感併發重症病例累計858例，年齡層以65歲以上為主(43%)，其次為50至64歲(32%)；98%病例未接種本季流感疫苗且近8成具有慢性病史；流感重症死亡病例累計61例，98%病例未接種本季流感疫苗。

林詠青提醒，長者若行動不便，出門接種疫苗困難，可先洽各地衛生局申請到宅接種，衛生局會評估轄區弱勢長者獨居及行動不便長者接種情形，協調衛生所或合約院所至住家提供到宅接種服務。

疾管署監測資料顯示，國內流感疫情仍處高峰，國內上周門急診類流感就診達102013人次，較前一周下降13.5%。但急診類流感就診病例百分比為22.2%仍上升中，林詠青研判，因1月26日至2月1日當周部分仍為春節連假，多數門診休診，所以急診才會較多，疫情趨勢仍待觀察。