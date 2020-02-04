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新加坡出現首宗本土感染武漢肺炎 增至24例確診

口罩之亂，與人道無關——從經濟分析出口管制

自費就醫恐成武漢肺炎防疫漏洞 健保署出招

2020-02-04 18:46中央社 台北4日電

武漢肺炎，中國返台民眾就醫時，健保系統會跳出警示訊息，近期傳出有人為規避此措施，改自費或不帶健保卡就醫。健保署今天宣布將強化查詢系統，輸入身分證號就能查旅遊史。

根據衛生福利部中央健康保險署統計，1月26日至2月3日共有33萬9457人自武漢或中港澳地區返台，其中12萬8779人曾就醫，占37.94%，就醫原因以上呼吸道症狀最多、看牙醫居次。

健保署長李伯璋受訪時表示，為了防堵武漢肺炎，健保署1月26日起和移民署合作，將民眾出入境資料串聯健保資料，凡是14天內曾到中國武漢的民眾，就醫時一插入健保卡就會跳出警示視窗。

隨疫情蔓延，1月31日更將旅遊史資料擴及至中國、香港及澳門，只要資料一更新，就會匯入健保資料系統，讓看診醫師瞭解患者旅遊史。

不過，近日卻傳出有武漢返台民眾疑似為了規避這項措施，稱自己未帶健保卡或直接以自費方式就醫，恐成防疫漏洞。

李伯璋坦言，之前曾接獲醫師反映，一名患者就醫時自稱沒帶健保卡，但醫師為求保險，要求務必攜帶健保卡才可就醫，後來一插健保卡發現這名民眾有武漢旅遊史，令醫師捏了一把冷汗。

李伯璋指出，按照現行規定，民眾若未帶健保卡就醫，醫療院所都會打電話給健保署人員，透過人工方式確認民眾健保身分；但夜間時段、健保署人員下班後將無人可查，為了防堵漏洞，將架設查詢網站，在民眾同意的前提下，只要輸入身分證字號即可查詢旅遊史及健保身分，預計這兩天上線。

健保卡醫師武漢肺炎

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