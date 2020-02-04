台灣燈會環─台中光影燈區有360度光雕秀 入館需戴口罩

台灣燈會，在后里馬場園區花舞館有「環·台中光影燈區」 360度光雕秀很震撼，今天搶先曝光，參觀者都說很有吸引力。

2020台灣燈會，台中市政府新聞局跳脫傳統實體燈座，邀請新加坡金氏紀錄光雕投影團隊Hexogon Solution在花舞館打造「環·台中光影燈區」，360度的投影環景效果，與大型裝置藝術「生命之樹」相輝映，隨著場景輪替，生命之樹宛如經歷無數盛放與蕭瑟，震撼十足。因應武漢肺炎疫情，並維護觀賞品質，入館需全程配戴口罩，並將派員在入口處為民眾以酒精乾洗手消毒。

新聞局今天在台灣燈會后里馬場園區花舞館舉辦「環·台中光影燈區」搶先看記者會，記者會由新聞局長黃國瑋主持，並與此燈區負責操刀的Hexogon Solution（賀喜娛樂有限公司）創意總監黃清毅、Hexogon Solution總經理田恩沛等人共同介紹燈區特色。

新聞局長黃國瑋表示，近30台高流明度的投影機，投射出9公尺高的巨幅無邊界聲光投影，面積將近1000平方公尺。主題場景設計「環台中四部曲」，包括「山櫻花之森」、「綺福光廊」、「記憶山海屯城」、「璀璨台中」，呈現台中歷史、人文、環境變遷，讓民眾身歷其境。

除了光雕投影，還加入雷射、香氛、裝置藝術等複合媒材，以「大型投影」、「互動科技」、「聲光效果」，呈現出台中的人文與特色，視覺嗅覺雙重滿足，營造全方位豐富的視覺饗宴。

為增加光影燈區互動趣味性，團隊在入口處設置「極光秘境」，藉由奇幻的雷射點點星光，預告即將展開一段奇幻的旅程；出口前的「幽靜空間」，藉由雷射線條營造出的奇幻空間感，彷彿被光之窗簾圍繞般，達到放鬆身心的效果。

此燈區將在2月8日至23日開展，平日展覽時間為下午2點到晚上10點，假日為早上10點到晚上10點。