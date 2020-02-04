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武漢肺炎疫情不止 比利時檢測出首宗確診病例

柯文哲乾坤大挪移 全然置換加害者與被害人間關係

觀光業影響擴大 五月之前遊程大幅取消

2020-02-04 16:26聯合報 記者董俞佳／即時報導

隨著疫情擴散，旅遊業遊程也持續被取消，影響越來越大，遊程持續退團，取消已經到五月份，旅行公會全國聯合會今天提出三項要求，包括政府防疫強制規定衍生的費用，應該退給旅行社等，並盼政府讓全世界了解台灣是一個防疫無漏洞，旅遊的好去處，並推出國內外旅遊刺激方案。

公會指出，自WHO公告2019新型冠狀病毒（俗稱－武漢肺炎）正式確立後，隨著春節前夕中國大陸疫情擴散，台灣的旅遊業無論是長線、短線、inbound、outbound、國旅都在取消，此間消費者除了近期的遊程取消外，也已預先取消到近五月份的旅遊行程，影響越來越大。

公會表示，雖然交通部於1月30日已回應有五項旅行業補助方向，但目前尚未看到明確的方案內容。其中最重要的三項包括，大陸人士來台的簽證費退費問題，暨已強制陸客不得來台，那先前收取的簽證費應該退回給旅行社。第二，陸客強制離境及大陸強制暫停出團的旅行社墊付款，因政府防疫強制規定衍生的費用，應由政府支付，目前是請旅行社墊付，此應限期內要償還業者。第三，航空公司及旅館所收取三月份後的訂金都仍不可退，對此希望政府更強力介入及要求相關業者馬上提供退訂金或延轉訂金的方案。

最後，公會表示，除了補助方案、救援機制的落實外，也期朌政府單位提早規劃國內外行銷方案，透過媒體讓全世界了解台灣是一個防疫無漏洞、旅遊好去處的地方；讓國人了解世界各國疫情緩解後，鼓勵大家走出去旅遊，並同時推出國內外旅遊刺激方案。

旅行社疫情陸客

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