量販超市防疫勤消毒、停試吃，供員工口罩、顧客乾洗手

武漢肺炎防疫大作戰，實體賣場展開相關防疫措施，一方面力求消費環境安全的維護，一方面隨時調控防疫所需相關用品的提供。

家樂福表示，賣場清潔公司加強手扶梯、推車消毒，廁所及賣場地板也會消毒，賣場入口及生鮮賣場等區域也會提供消毒酒精或乾洗手，賣場入口備有額溫溫度計供顧客自行量測額溫、自主管理，防疫期間無試吃人員主導的試吃活動暫停，同時也會要求接觸食品的員工要配戴口罩，所有員工都要特別注意洗手及各項消毒作業。愛買則是在賣場入口處設置乾洗手供顧客使用，手推車每兩小時會消毒一次。

全聯表示，為防範武漢肺炎疫情，賣場員工可自主戴口罩，員工每天也會量體溫並記錄，賣場會加強清潔及消毒作業，同時也宣導勤用肥皂洗手，做好自主防護措施。如有感冒症狀如發燒、咳嗽、嘔吐等症狀同仁，會要求立即配戴口罩，作自主健康管理與自行居家休養。

至於需要直接面對消費者且需長時間配戴的賣場第一線人員的口罩提供，愛買目前是提供2周的口罩量給員工佩戴，請員工自主配戴口罩。家樂福則是將管制前進貨、剩餘的少數存量口罩留給員工使用，但因全台分店多、人員數上萬名，估計也只能提供2~3周的量。

防疫相關用品近期的銷售狀況，家樂福表示，除了口罩與酒精被管治賣場無銷售外，溼紙巾一月的銷量，像是家樂福超值潔膚濕巾、嬌生嬰兒純水柔紙巾(一般、加厚)、舒潔濕式面紙等，較同年成長約一成左右。乾洗手消毒潔手凝露等商品，以往銷售較不熱門，疫情開始的這段期間，銷量明顯增加，約200%的成長。漂白水部分，整體一月銷量約13至14萬瓶，供貨尚無問題。