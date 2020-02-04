學校買不到額溫槍正苦 泰山高中電子科不到一周自產製

武漢肺炎疫情延燒，因應開學恐入校要量體溫，新北市有不少學校買不到額溫槍，已經報請教育局，由教育局向中央爭取。不過，新北市泰山高中的電子科，就自己運用專業知識及技術，自製出額溫槍，供校內寒假應急使用。

各大超商、藥局口罩、酒精及額溫槍都缺貨，面臨緊接而來的開學潮，全國各級學校都想盡辦法購買防疫物資。泰山高中校長李立泰要求電子科教師團隊運用所學、發揮專業價值，以及快速解決問題的能力，全力研發「校園版額溫槍」。

泰山高中電子科主任呂昇翰表示，有3位泰高老師研發的額溫槍，原理是透過收集物體輻射的紅外線能量，並將能量聚集在溫度感測器上，再將感測器能量轉化為電子信號，經過放大並顯示即溫度讀值。

為求精確量測，溫度探頭採用「醫用級非接觸溫度感測器」，使其能夠準確的以數字形式顯示測得溫度。感測元件僅需3V電源電壓，測量分辨率保持在0.02°C，體表可操作溫度為-40°C至115°C。他們並與市售額溫槍做實驗比對測試準確度，經測試後證明與市售額溫槍差距正負0.5度以內。