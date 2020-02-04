口罩實名制！偏鄉仍被邊緣化 居民嘆「想買難啊」

買口罩實名制6日將上路，中央公布凡持健保卡就能到全台健保特約藥局購買，但南投縣仁愛鄉健保特約藥局全鄉僅1家，鹿谷、信義等地則連健保藥局都沒有，偏鄉居民感覺被「被邊緣化」，大嘆「不管超商、藥局、衛生所，想買難啊！」

仁愛鄉公所指出，鄉內人口高齡化嚴重，很多長輩或部分民眾有就醫需求，但全鄉16村超商少，健保特約藥局更少，口罩販售點從超商換到藥局，等於從原本6、7家超商，變成全鄉唯一的健保藥局，許多村民想買得先開2、3個鐘頭的車。

不少部落居民感覺被「被邊緣化」，張姓賽德克族人說，雖說山上空氣好，但長輩或家人總有下山看病需求，不管超商、藥局、衛生所都得多繞上1小時車程，「想買難啊」；仁愛鄉健保藥局業者則擔心現有人力無法應付要買口罩的鄉民潮。

仁愛鄉長吳文忠說，全鄉唯一的健保藥局跟衛生所一樣都在霧社，不管是哪個地點當口罩販售點，從發祥、力行、翠華、榮興等地鄉親一樣不方便；他建議中央防疫措施得因地制宜，偏鄉就依人口比例配給公所再發給各村，照顧偏鄉居民。

對此，南投縣衛生局長黃昭郎說，現行中央政策是將口罩配給是健保特約藥局為先，像縣內鹿谷、信義2箱沒有健保藥局才會決定交由當地衛生所負責，至於口罩配給方式，地方現階段仍得遵循中央流行疫情指揮中心發布的政策為主。