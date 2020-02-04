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台東釋迦慘跌10元？ 饒慶鈴嚴正駁斥：有的話縣府收購

2020-02-04 15:09聯合報 記者尤聰光/台東縣即時報導

武漢肺炎疫情延燒，中國大陸內需市場整體萎縮，間接影響台東釋迦出口中國大陸價格，但有媒體報導指出目前釋迦1斤僅剩10元？消息一出引起果農憤怒。縣長饒慶鈴今天在共商穩定釋迦價格會議上，嚴正駁斥報導，表示「如有果農賣10元釋迦，縣府全數收購」。

饒慶鈴表示，目前釋迦A級果35元、中A果30元、小A果、大B是25元，有媒體報導的10元釋迦絕對不是事實，這樣的錯誤資訊，不僅會擾亂市場行情，更會造成辛苦農民的權益受損；面對武漢疫情的衝擊，縣府與鳳梨釋迦產業策略聯盟將以內銷、外銷、直銷三管齊下協助農民。

今天饒慶鈴與鳳梨釋迦產業策略聯盟在縣府第二會議室共商穩定釋迦價格會議，包括縣農會、地區農會及果農代表出席。會中大家就因應武漢疫情，討論如何協助農民將釋迦能順利賣出去而不受疫情影響。

饒慶鈴表示，如何將鳳梨釋迦行銷出去，目前討論出4個方案出來，第一就是提高外銷運費補助，農委會目前每公斤補助3元，縣府今天起為期3星期，再加碼補助3元，讓外銷成本降低；第二期待國內市場需求量，縣府與農會提出公益基金，縣府自行先購買贈送，並結合農產運銷公司，來做電商媒合，請企業協助採購。

另第三開拓外銷新市場部分希望中央協助縣府與鳳梨釋迦產業策略聯盟，往新南向國家或其他國家爭取更多出口訂單；至於第四的供銷部分縣府和中央持續努力協助農民市場上的開拓。

鳳梨釋迦產業策略聯盟召集人、台東縣地區農會總幹事李建通指出，昨天開盤價格最高收到1斤35元，1箱10斤釋迦來算，向農民收購成本350元，加上運費、包裝材料及行口行仲費用150元，成本落在500元左右，但目前批發出來的價格落在400至450元左右，基本上確實有虧損的狀況。

台東縣政府與鳳梨釋迦產業策略聯盟，今天共商穩定釋迦價格會議，縣長饒慶鈴（中）會中...
台東縣政府與鳳梨釋迦產業策略聯盟，今天共商穩定釋迦價格會議，縣長饒慶鈴（中）會中嚴正駁斥媒體報導釋迦1斤10元消息。記者尤聰光／攝影
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武漢肺炎疫情延燒，中國大陸內需市場整體萎縮，間接影響台東釋迦出口中國大陸價格。記...
武漢肺炎疫情延燒，中國大陸內需市場整體萎縮，間接影響台東釋迦出口中國大陸價格。記者尤聰光／攝影
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農民鳳梨疫情

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