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響應女性科學日 體驗活動遍布全台

2020-02-04 14:04台灣醒報 記者林祐任╱台北報導

戴明鳳（後排右二）表示，雖然許多女科學家由於懷孕生子，不得不從職場或學術界退下來...
戴明鳳（後排右二）表示，雖然許多女科學家由於懷孕生子，不得不從職場或學術界退下來，但她們往往會鼓勵孩子接觸科學。(Photo by 林祐任/台灣醒報)
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投入科學，不分性別！科技部為響應2月11日的國際女性科學日，自8日起在全台各地的科研單位舉辦一系列的科普體驗活動與演講，也開放學生參訪科學研究的基地，但受到疫情的影響，活動可能會延期。發起人之一清大教授戴明鳳表示，女性從事科學研究其實比男性還要細心。

活動可望向下扎根

「台灣有35%左右的女科學家，但只有23%拿到科技部的計畫。」科技部政務次長謝達斌表示，這意味了仍有不少女性因為生育或家庭照顧，被迫暫時離開科學界。對此，過去科技部不僅推動「鼓勵女性從事科學及技術研究專案」等計畫，今年更推出「211國際女性科學日」系列活動，鼓勵女學生親近科學，向下扎根。

謝達斌指出，科技部將邀請女性科學家到高中女校進行「學思歷程演講」，例如邱美虹教授（化學）、王珮蓉副工程師（綠能）。清大跨領域科教中心教授戴明鳳也串聯全台的學術單位，發起一系列的「科普體驗活動」。此外，科技部科技大觀園更主辦「開放實驗室」活動，開放學生參訪前沿科學研究的基地，例如國研院海洋中心、太空中心。

然而，戴明鳳也提到，由於近期受到武漢肺炎疫情的影響，活動時間可望延長至4、5月，詳細時程將會陸續公布在科技大觀園的網站。

女性更細心

戴明鳳表示，她曾在教學過程中發現，女同學寫程式出錯的機率比男生低，即便出錯，也很仔細在除錯。她也強調，雖然許多女科學家由於懷孕生子，不得不從職場或學術界退下來，但她們往往會鼓勵孩子接觸科學，孩子從小在耳濡目染中也更有機會投身科學。

「女性在從事科學研究的時候比較細心和周全。」曾參與「一日透析科學人」活動的台南女中楊喬卉認為。記者會中也播放宣傳影片，影片中也有不少女學生表達踏入科學的嚮往，例如小五的蘇劭融想要當醫生，因為「醫生的邏輯要非常好」；小五的何如喬則是嚮往擔任工程師，夢想打造一個自動商品分類系統。

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