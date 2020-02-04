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國道服務區春節年收2.1億 比去年降4.77％

2020-02-04 13:21聯合報 記者侯俐安／台北即時報導

高公局今天公布，去年全年服務區賣場營業總收入達41.3億元。記者邱德祥／攝影
高公局今天公布，去年全年服務區賣場營業總收入達41.3億元。記者邱德祥／攝影
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高公局今天公布，去年全年服務區賣場營業總收入達41.3億元，整體營業額相較2018年增加1.6%，年營收前5名依序為清水、西螺、東山、關西及泰安服務區。不過，受到天候、台61線通車影響，今年農曆春節連假期間，服務區營業總收入2億1899萬1518元，相較去年春節假期營業額平均下降4.77％。

高公局表示，去年全年營業額成長前3名之服務區分別為石碇服務區、西螺服務區及新營服務區，分析石碇與新營服務區之營業額成長原因主要係經營商全家公司引進知名餐飲櫃位及重視顧客回流率，積極調整櫃位，增加忠實顧客之成果；西螺服務區南仁湖公司則係調整餐飲販售內容，增加輕食及運將便當，提高翻桌率促進營業額成長。

另統計今年農曆春節連假期間，服務區營業總收入2億1899萬1518元，來客數145萬2988人，相較去年春節假期營業額平均下降4.77%；來客數平均下降8.89%，推測主要係受天候及台61線通車的影響。其中關西服務區因新契約重新裝修，引進韓國人氣產品專櫃，春節期間營業額衝高到2193萬元，以致春節連假營業額仍微幅成長1%。

此外，清水服務區3樓日本美食天堂專區於年前開幕，日式風味餐飲及伴手禮產品頗受用路人喜愛，春節期間創造482萬元佳績，佔清水服務區營收比重11.8%，至於蘇澳服務區因蘇花改全線通車，春節期間提供中途休憩行旅服務，加上廠商引進宜蘭、花蓮地區在地知名品牌櫃位，有效吸引民眾消費，7天假期達到786萬元的營業收入。

高公局表示，近年國道服務區營業狀況逐年成長，總營業額自2011年29.3億元持續逐年成長，顯見國道服務區2011年起推動「庶民餐飲」招商新制及「一區一特色」多元服務，已獲用路人肯定，根據民意調查顯示，民眾對使用服務區之滿意度持續攀升。未來仍將持續改善服務區公共設施並提升多元服務功能，加強為民服務各項作為，落實服務區不再只是服務區之理念。

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