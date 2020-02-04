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國道新規！路肩限速60公里 出口前500公尺不得駛回主線

228三天連假疏運 0至5時國道全線暫停收費

2020-02-04 13:14聯合報 記者侯俐安／台北即時報導

今年228和平紀念日連假從2月28日至3月1日共3天。聯合報系資料照
今年228和平紀念日連假從2月28日至3月1日共3天。聯合報系資料照
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今年228和平紀念日連假從2月28日至3月1日共3天，高速公路局今天宣布交通疏導措施，2月28日至3月1日每日0至5時國道全線暫停收費，高公局表示，連續假期間國道交通量為平日之1.5倍至2倍，部分路段於尖峰時段之交通量早已超過可服務容量，發生壅塞在所難免。

入口高乘載管制方面，2月28日及2月29日每日7至12時，實施國5南港系統、石碇及坪林交流道之南向入口匝道高乘載管制；2月29日及3月1日每日下午2至9時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道高乘載管制。另國5北向高乘載結束時間將視交通狀況機動調整。

入口匝道封閉則是2月28日0至24時，封閉國1平鎮系統南向入口及埔鹽系統南向入口；2月29日0至24時，封閉國1埔鹽系統南向入口；國1虎尾北向入口及埔鹽系統北向入口、國3西濱北向入口；3月1日0至24時，封閉國1虎尾北向入口及埔鹽系統北向入口、國3西濱北向入口。

2月28日至3月1日全線採單一費率（75折且無每日20公里優惠里程），2月28日至3月1日國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費。109年2月28日至3月1日，每日0至5時國道全線暫停收費，並增加開放路肩路段與時段共27處供小型車行駛，並將視高速公路主線交通狀況，採取較嚴格之匝道儀控管制。

另外，針對重點交流道（國1五股、機場系統、湖口、竹北南向入口，嘉義、永康、雲林系統、西螺、北斗、頭屋北向入口；國3安坑、中和、土城、鶯歌系統南向入口，竹崎、水上系統、古坑系統、竹山、霧峰系統北向入口）將採嚴格匝道儀控管制。

針對10個重點路段實施精進式匝道儀控（國1南向楊梅至新竹、苗栗至豐原南向、彰化系統至埔鹽系統，北向台北至大華系統、西螺至埔鹽系統、三義至頭屋、彰化系統至后里北向；國3南向土城至大溪、快官至霧峰，北向後龍至西濱。）

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