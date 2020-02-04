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國道新規！路肩限速60公里 出口前500公尺不得駛回主線

國道新規！路肩限速60公里 出口前500公尺不得駛回主線

2020-02-04 13:05聯合報 記者侯俐安／台北即時報導

國道尖峰時段常會開放路肩，不過由於此時主線大多車多壅塞，為避免路肩車速過快引發安全疑慮，高公局發布「國道主線實施開放路肩作業規定」，開放路肩路段時速限定60公里，另外，部分開放路肩終點銜接出口匝道，為減少路肩、主線交織，新規定也限制出口前500公尺不得再駛回主線車道，違者可處置3000元以上罰鍰，2月17日起實施。

國道高速公路外側路肩車道是為公務巡邏、道路救援及緊急事故處理車輛使用，但尖峰交通壅塞時，依據「高速公路及快速公路管制規則」第19條，高公局必要時得開放路肩措施，短時間增加道路容量，舒緩尖峰時段交通壅塞，並於離峰時段恢復路肩功能。

根據「公路路線設計規範」，高速公路限速大於80公里者，車道寬度應為3.5至3.75公尺，但高速公路外側路肩寬度原則為3公尺。高公局今天表示，由於開放路肩時，主線車道往往壅塞，此時若主線壅塞、路肩車速快較危險，因此訂定路肩限速以60公里為原則，但若像是桃園—林口路肩等利用既有車道重新配置則維持原來主線速限。

另外，有部分開放路肩終點銜接交流道之減速車道或出口匝道，為減少交流道區路肩與主線車道之車流交織並維持行車秩序，原則規定行使路肩之車輛於出口前500公尺不得再駛回主線車道。

高公局表示，約在700公尺外將有「路肩限行小車／禁止變換車道」標誌做分界，行駛路肩車量應繼續行使路肩，並在「路肩通行終點」標誌切入減速車道或出口匝道。違者也可處3000元以上。至於限速60、500公尺前不得駛回主線等規定，將由公警局取締。

高公局發布「國道主線實施開放路肩作業規定」。記者邱德祥／攝影
高公局發布「國道主線實施開放路肩作業規定」。記者邱德祥／攝影
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