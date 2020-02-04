防範武漢肺炎 營養師提供5大飲食策略提升免疫力

武漢肺炎疫情延燒，口罩、酒精等防疫用品引發搶購，但除了配戴口罩、勤洗手， 提升自我免疫力也是確保健康的重點，營養師提供健康的五大飲食策略，提升自身免疫大戰力，捍衛身體健康。

南投基督教醫院營養師周孟穎說，第一個策略是攝取優質的蛋白質，蛋白質除了建造與修補體組織蛋白之外，一些抗體的形成都與蛋白質有關。建議每人每餐需要吃一個掌心大小的蛋白質食物。海鮮富含礦物質鋅，也是維持免疫力的重要營養素，身體缺鋅的人很難抵擋細菌、病毒的侵襲。

策略二，主食八分滿，全榖雜糧佳，未精製的全榖雜糧裡有豐富的維生素B群和各種礦物質。人體需要大量的維生素B群，供應細胞進行增殖、氧化和還原作用，尤其是B2、B5（又稱泛酸）、B6及葉酸和維持細胞黏膜健康及製造抗體等免疫功能有關。建議三餐主食以全榖雜糧飯，或是雜糧麵包、全麥製品為首選。

策略三，天天5蔬果，健康跟我走。每天要吃3種蔬菜、2種水果，種類愈多愈好當季盛產最好，簡單的方法是以顏色分辨。建議每天吃1、2碟深綠色蔬菜，富含維生素A、B群、C、E及各種礦物質，是免疫系統的必要養分；另外吃1碟紅、橘或黃色蔬菜，例如胡蘿蔔、紅黃甜椒、金針、黃秋葵等，這一類蔬菜裡含有大量的β胡蘿蔔素（水果中的番茄、芒果、紅肉葡萄柚、木瓜、柿子、西瓜、哈密瓜，主食中的南瓜、地瓜，玉米裡也有），β胡蘿蔔素進入人體後會轉換成對提升免疫力很重要的維生素A，維生素A的作用是維護眼睛、鼻子、口腔、肺及胃腸道各處的黏膜健康，人體如果長期缺乏維生素A，容易造成免疫功能失調、抗體反應變差、B及T細胞也無法正常工作。

另外，菇類裡的多醣體具調節、提升免疫功能的作用，能提高人體巨噬細胞吞噬細菌等入侵者的戰鬥力，而且研究也發現多醣體可以增加自然殺手細胞的數目和活性。一天要吃2個拳頭大小的水果，維生素C能刺激身體製造干擾素破壞病毒，另外，也能幫助膠原蛋白生成。芭樂、奇異果、甜柿、木瓜、聖女番茄、草莓及柑橘類水果等都是維生素C含量豐富的水果，建議可以每天替換吃。

策略四：每天早晚一杯乳製品，有助維持良好的免疫力。優酪乳主要的功能是調整、改善胃腸道健康，長期、規律地吃可以抑制腸道內的有害菌孳生，乳酸菌可以增加由T細胞釋出的γ干擾素（gamma interfer），進一步增加抗體生成；同時，乳酸菌也會加強自然殺手細胞的活動力，每天只要喝3盎司（約180毫升）的優酪乳，就可能預防感冒及腹瀉。

策略五：避免過量脂肪，堅果種子一湯匙適量攝取益健康。過量脂肪攝取會抑制免疫系統功能，每天的脂肪攝取量從32％降低到23％，可以讓自然殺手細胞的活性增加48％。假設一天攝取2000大卡熱量的輕度活動成年男性，每天可以吃55至66公克脂肪，女性則可以吃45至55公克。