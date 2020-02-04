天氣忽冷忽熱 雲林蒜頭葉面黃化農民憂影響收成

蒜頭為雲林縣重要農業經濟作物，種植面積約4千4百公頃，近日有蒜農反映田間蒜頭葉面呈現黃化現象，憂心影響未來收成。

縣長張麗善今天邀請農改場專家學者到元長鄉田間勘查診斷，並提到若影響收成，將提報農委會啟動現金救助，來減緩農民災損。

雲林縣蒜頭年收穫量約4萬8千公噸，占全國生產量9成以上，縣內主要種植五大鄉鎮為四湖、元長、東勢、土庫、虎尾地區。

栽培管理專家博士趙秀淓表示，雲林大蒜約在去年9月初栽種迄今已有四個月，蒜頭成長期90到100天，最近是蒜頭結球時期。

她說，但近幾個月溫度變化太大，前陣子持續一個禮拜氣溫達30幾度，突然寒流來襲又氣溫下降，初判是忽冷忽熱，蒜頭吸收養分回流時，受到溫度影響，造成葉面黃化。

縣議員蔡明水表示，全國蒜頭栽種面積約5千公頃，雲林有4千多公頃最大宗，去年年底下雨，蒜頭開始變黃，謝謝張縣長找來專家學者，期望借用他們的專業找出蒜頭病害跟原因。

張麗善說，雲林差不多一個多月將收成蒜頭，但近期蒜頭乾燥變黃，蒜頭結球小，最近天氣又變熱，蒜頭根部乾燥更快，恐影響整個產量跟品質較差。