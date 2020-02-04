武漢肺炎疫情影響 科技部女性科學活動可能延期

聯合國定每年2月11日為國際女性科學日，科技部今天舉行記者會，表示將舉行一系列活動，鼓勵中小學女學生投入科學領域。清華大學跨領域科教中心教授戴明鳳也串聯全台科學教育單位，辦理為期一個月的科普活動。不過上述活動都受武漢肺炎疫情影響，科技部表示仍在討論期程。

科技部表示，響應國際女性科學日，台大的地質系、海洋系，以及中山大學的物理系、化學系多名女性教授，將開放實驗室，歡迎中學生以班級為單位報名參訪，女學生優先。

我國女生選讀科技、科學領域科系的人數正增加，107學年達19萬3351人，是近五年新高。戴明鳳說，以他任教的清大為例，女性讀自然科學約占三到四成，尤以生命科學、資訊工程、化學領域為多。女同學投入科學展現不同特質，例如寫程式出錯率小，除錯能力也強。

但戴明鳳說，自然組的女生，或說不分男女，主要還是投入資工等新興領域，基礎科學領域較少人投入。相關科系老師要多花點力，讓更多人對基礎科學感興趣。

女性投入科研的生涯發展也受討論，科技部次長謝達斌說，台灣女科學家約占三成五，當中約有一成二沒取得科技部計畫。戴明鳳說，女科學家投入科研，不免受生育等家庭因素影響。她的先生也是科學學者，對女生來說，另一半的支持很重要。