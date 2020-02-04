醫院口罩販賣機今秒完售 庫存能撐多久沒把握

中央疫情指揮中心昨天宣布6日起口罩改為健保特約藥局實名制購買，今天雲林多家醫院的口罩販賣機都一早就貼出售完公告，台大醫院雲林分院長黃瑞仁表示，目前已經努力調貨，也請第一線的醫護人員口罩配合撙節使用，若省著點用，院內庫存口罩「勉強只能撐3周」。雲林縣衛生局長曾春美表示，民眾若發燒、重大傷病就醫卻買不到口罩，可至各衛生所索取。

台大雲林分院斗六院區的口罩販賣機昨晚仍有貨，實名制購買消息一出，今天一早就全部售完，有少數民眾就醫買不到口罩，院內緊急協調藥局將僅有的庫存50片口罩販售，但很快就銷售一空。

台大雲林分院表示，目前廠商每天都會將口罩販賣機的貨補足，每台販賣機每天約有100盒2片裝口罩，幾乎天天都供不應求，因為所有口罩生產業者都被中央徵用，廠商庫存還能撐幾天，大家都沒把握，只能呼籲民眾有就醫需求、呼吸道症狀等才配戴口罩。

黃瑞仁表示，今天院內口罩販賣機迅速售完，已設法調貨，院內醫護人員使用的口罩庫存也有限，已拜託同仁撙節使用，針對第一線的醫護同仁，目前每人每天配發2片口罩，呼籲同仁共體時艱，因為就算省著用，庫存口罩「勉強只能撐3周」。

雲林有醫院反映購買酒精被限購2瓶，擔心不足消毒使用，曾春美表示，台灣菸酒公司在雲林縣有5個營業所，規定95度酒精各機關學校最多可買6瓶，購買時須提示機關證明文件，但醫院沒有被納入，她會代為反映。