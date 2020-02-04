台中山城作物寒害花苞凍傷萄萄枯萎 農民叫苦損失大

1月下旬台中新社地區低溫接近0度，水氣形成霜露，造成葡萄、花卉、枇杷、梨穗等多項農作物嚴重受損。在地農民表示，以往也曾有寒害，但這次受害範圍較大，且萌芽時即凍傷，讓農民血本無歸。有農民初估損失40萬元，希望農糧署具體協助解決農民問題。

立委江啟臣近日不斷接到農民陳情，於今（4）日江啟臣委員邀請農糧署、台中農改場、台中市農業局、冉齡軒市議員、新社區公所、新社區農會、等前往會勘，瞭解寒害影響情況與農民損失情形。

江啟臣指出，1月下旬新社地區許多農作物產生凍傷受損情事，農民損失慘重。百合花卉的花苞凍傷，影響開花，初估60-80萬球受損。

文心蘭的幼苗也凍傷，葡萄受到霜害，葡萄葉已枯萎，影響未來開花、結果，受影響面積近90公頃，其中近半數受損。

江啟臣要求相關農政單位務必針對寒害受損的農作物進行全面調查，並要求農糧署啟動天然災害救助。

江啟臣強調，針對花卉等高經濟價值作物，請農糧署評估是否提高補助金額。以百合為例，每分地種植成本需要20～30萬元，若依目前花卉每分地天然災害救助1萬元，杯水車薪。

農糧署人員表示，根據現勘情況確實對農作物造成凍傷寒害影響，但仍須以實際受害面積與災損情況作評估，決定是否達到天然災害救助標準。針對立委江啟臣提花卉部分提高補助金額一事，農糧署會協同相關單位進行研議。

江啟臣指出，氣候異常與劇烈的氣溫變化讓農民無所適從，請農政單位應盡速完成現勘，公告救助範圍，並協助農民早日復耕，減少損失。