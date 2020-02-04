台大急診醫䕶一天僅兩片口罩 江啟臣籲先滿足一線防疫

立委江啟臣今天指出，台大急診室的人昨向他反映急診室的醫護人員一天只有兩片口罩，每天面對滿滿的病患，這讓醫護人員相當緊張且擔心「不曉得明天到底還有沒有口罩。」

憑健保卡實名制，江啟臣説這主要就是不想讓民眾排隊，排隊容易引起恐慌，但接下來則是口罩供應量的問題，口罩的量跟分布的點應該要透明化，讓民眾了解，就不容易產生不必要的慌亂。

江啟臣表示，民眾搶購口罩，因擔心買不到。如果口罩不足，政府應該明白告訴大家，並優先提供給第一線的防疫丶醫護丶救災人員，另請政府在短時間把產能拉到全國需要量。