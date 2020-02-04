因武漢肺炎暑假延期 長榮、立榮提供改、退票免手續費

武漢肺炎影響到寒假假期延後結束，暑假期間延後開始時間，但已有不少家長提前買好機票規畫好暑假旅行，對此，長榮航空表示，長榮、立榮提供暑假已購票旅客改、退票免收手續費服務，旅客可於官網查詢。

為了防範武漢肺炎，教育部宣布高中以下2月25日開學，以延長寒假、縮短暑假的方式來預防武漢肺炎疫情延燒，也就是說，暑假需等到7月14日才會修業。但此消息一出，有不少家長怨聲載道，已提前規畫暑假出國旅遊，機票都已經買好了，急忙改期，感到相當困擾。

對此，長榮航空宣布，因應教育部寒假假期延後結束，暑假假期延後開始的防疫措施，提供暑假期間已購票出國旅客，可享有改、退票免手續費服務。凡是6月30日到7月15日間，從台灣出發的確認機位，並且在2月3日以前就已開票者，即日起到2月10日間，提供旅客更改其他出發日期，且開立與原機票相同行程及訂位艙等，或是辦理退票，都可以享有免收一次手續費。透過官網購票則可直接在官網提出改、退票申請，或洽長榮航空訂位票務中心。