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口罩實名制購買 健保特約藥局：盼相關配套措施做好

2020-02-04 11:41聯合報 記者劉星君／苗栗縣即時報導

購買口罩政策政府昨宣布6日起改為健保特約藥局實名制購買，今天一早不少民眾到健保特約藥局詢問「如何買口罩」，藥師耐心說明要等到6日，憑健保卡，還要注意身分證的號碼的單雙數，不過也有藥師認為，目前還沒收到相關公告，希望相關配套措施要做好，刷卡連線系統軟硬體希望能運轉順利。

苗栗市一家健保特約藥局說，從新聞上看到配發250個口罩，成人口罩200個，兒童口罩50個，最主要是「健保局的刷卡系統要運轉順利，怕就是是怕那一關」，也憂心遇到「很盧」的民眾，若當天不是單號購買者，卻偏要買，這樣一盧，會影響到其他人權益。

謝姓藥師說，用實名制比較好，有的人囤很多，當初沒限購，有人買一盒、兩盒之後還要再買，「讓有需要的人使用」，有些要到醫院看醫生沒口罩，也把自己備用的都拿出來。

苗栗市另一家健保特約藥局的邱姓藥師說，目前還沒收到相關公告，藥局也在構思相關配套，可能規畫發號碼牌，避免排隊人龍，店內的動線規畫等，都還在研擬中。

由於昨天晚間才公布相關訊息，有藥師說，昨晚間就有民眾打電話來詢問，當時他們還不清楚，卻被民眾罵「你們很消極！」，相當無奈。

口罩都賣完，民眾瘋搶酒精棉片，有藥局規定「限購一盒」，有藥局已經買不到，邱姓藥師說，希望能讓酒精棉片提供給需要的人使用，留給最需要的人使用。

超商店員也在結帳櫃檯印製「口罩實名制」購買相關文宣，現在超商買不到口罩，提醒民眾要到健保特約藥局購買，超商店員說，目前遇到民眾都還是很理性，「大家共體時艱」。

苗栗縣的健保特約藥局有134家，另外，泰安鄉、獅潭鄉、南庄鄉與造橋鄉，沒有健保特約藥局，將由鄉內衛生所負責。

酒精棉片民眾瘋搶，有的藥局購買規定「限購一盒」。記者劉星君／攝影
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超商在櫃檯印製「口罩實名制」購買文宣，提醒民眾到健保特約藥局購賣。記者劉星君／攝...
超商在櫃檯印製「口罩實名制」購買文宣，提醒民眾到健保特約藥局購賣。記者劉星君／攝影
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健保特約藥局希望相關配套措施要做好，「怕就是怕刷卡系統」，希望能運轉順利。記者劉...
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