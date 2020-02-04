減少武漢病毒傳染 彰基及秀傳慢箋領藥「免下車」

因應緊繃的武漢肺炎疫情，為減少民眾出入醫院，彰化基督教醫院今天發布公告，從2月6日起，實施慢箋領藥「得來速」免下車服務，而彰化秀傳實施慢性處方箋「藥來速」則有2到3年，彰濱秀傳也早在2月1日實施，除方便民眾，更能減少感染機會。

彰基發言人 周志中副院長表示，為減少民眾出入醫院，持有第2、3次慢性病連續處方箋的民眾，自2月6日起，醫院增設「慢箋取藥快速通關」服務，民眾可利用手機下載「彰基行動服務-掛號APP→慢箋預約」進行預約系統，以及利用總院大門口右側的盧加閔廣場領藥，或現場使用自動掛號機掃描慢箋後進行領藥。

周志中強調，院內領藥櫃臺，原有慢性病連續處方箋領藥，仍照常運作；戶外盧加閔廣場慢性病連續處方箋領藥服務時間，自2月6日起，每周一至周五的上午8時30分到下午5時。