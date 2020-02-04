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疫情傷農業！媒合電商、通路促銷方案 本周公布

2020-02-04 11:24聯合報 記者彭宣雅／台北即時報導

因應武漢肺炎疫情，全台延後開學兩周，原本預計要供應學校午餐的蔬果食材，一時間無去處，加上疫情讓原本的經濟活動急凍，農產品銷售雪上加霜；農委會這幾天緊急商議對策，初步朝向媒合電商平台，媒合電商與供貨農民，並由官方提供相對業績獎勵，增加農產品銷售，相關因應細節本周公布。

因此武漢肺炎疫情，農產品消費急凍，農委會副主委陳駿季表示，昨天已找15、16家電商開會討論，電商反映，從武漢肺炎疫情以來，光某大型電商平台業績就增加20%至40%，料理湯包可以增加50%，因此電商將宅經濟視為商機，因此也樂於配合農產品的銷售活動。

陳駿季表示，電商平台分為兩類，一為團購，二則是個別消費者；農委會也會把農產品分為兩大項，一是因應出口大陸定三縮減、比較急迫需要解決的產品，如鳳梨釋迦，以及即將要盛產採收的鳳梨，這類農產品定位為「特殊品項」；另一則是一般品項，農委會今天將會列出品項與優良廠商清單，並在本周與電商舉辦媒合會， 讓消費者透過電商平台，不出門也能方便輕鬆買，增加農產品銷售。

他也提到，因為外銷受阻的特殊品項農產品，即日起部分電商平台就能夠立即銷售，農委會將提供一定比例的業績獎金，並可追溯到今天，希望可以盡快協助台灣農產品度過難關。

農委會農糧署副署長莊老達表示，因為學校午餐延後兩周，現階段需要處理的菜推估量有限，因為學校午餐的食材供應來源有多種，可去批發市場或產地購買，去買的就不會有囤積問題；此外，截切場也非僅單純供應學校午餐，因此這些蔬果可以賣往其他通路，比較擔心的是農民端，這些蔬菜已經耕種下去，若無人來收才會造成困擾。

莊老達表示，會找企業、業者協助，些蔬菜都是有機菜、產銷履歷蔬菜，農糧署會媒合截切、生鮮通路業者，直接包裝上通路，因為近期台灣天氣冷，蔬菜長得較慢，市場需求有增加，蔬菜價格正在漲，消費端有需求；若這樣多出來的菜還是無法消化完，會透過業者或企業協助，把菜買下提供給慈善單位吃認證蔬菜，農糧署推估量並不多。

原本預計要供應學校午餐的蔬果食材，一時間無去處，加上疫情讓原本的經濟活動急凍，農...
原本預計要供應學校午餐的蔬果食材，一時間無去處，加上疫情讓原本的經濟活動急凍，農產品銷售雪上加霜。本報資料照片
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