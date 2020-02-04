救觀光！台東旅宿聯手2折起 泡湯浮潛伴手禮全面優惠

新型肺炎感染風暴延燒，全台觀光急凍。台東縣觀光協會緊急聯合旅宿及旅行業即日起至3/31(不含2/28連續假期)推出「清心養肺來台東」度假方案，從住宿到浮潛、泡湯、伴手禮全面優惠。

推出7天6夜長住型優惠住宿方案的包括台東鹿鳴溫泉酒店二人房21998元、三人房27497元、四人房32996元(自助晚餐享5折+10%)，平均每晚三千多元；娜路彎系列酒店娜路彎會館二人房6666元、娜路彎大酒店二人房16666元(加床費用1000元含早餐、娜路彎花園酒店二人房8888元、娜路彎銀河酒店二人房9999元、娜路彎銀河行館二人房7777元(入住者皆可享娜路彎大酒店自助式晚餐買一送一的優惠)，最低每晚千餘元。

此外，長住優惠還有凱旋星光酒店二人房每晚1800元(3折)、四人房每晚2800元(3.5折)；旅人驛站鐵花文創館二人房7888元、三人房9888元、四人房11888元 (32折)；鐵花文創二館二人房7888元；旅人驛站鐵花光點館二人房 5888元、四人房9888元 (32折)；旅人驛站中正藏書館二人房7888元 (21折)。

北緯二十二度旅宿連鎖推出6折、不含早餐優惠，二人房5999元、伴手禮8折；知本金聯世紀酒店2人房20999元、3人房29999元、4人38999元（含6天早餐+2天晚餐+迎賓飲料券1次+知本森林遊樂區門票+知本至飯店接駁+車站與飯店接駁1次）；晨光藝旅文創旅宿連鎖推出推6折含早餐二人房5999元，伴手禮8折。

禾風新棧度假飯店祭出6天5夜(2.9折)二人房9999元，加送源天然富貴米一組；綠島的戀戀火燒島民宿每晚二人房2800不含早(88折)，旅遊/租車95折優惠(可代訂船票 、浮潛每人400元、溫泉每張200元)；台東市區的金莎民宿每晚二人房1388元，用餐95折、旅遊/租車9折(普悠瑪易捷租車)；阿吉旅遊推出旅遊/租車9折優惠。