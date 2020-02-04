實名制未上路 民眾超商買不到口罩罵三字經

6日起政府口罩政策改為健保特約藥局實名制購買，便利商店與藥妝店今天起無外科口罩賣，北市超商昨晚到今早仍有民眾不死心詢問「有沒有口罩？」但得到答案都是沒賣、賣完了，有部分民眾還因此口出惡言、罵三字經；針對6日新制，藥局藥師則指出，政策趕上路還沒測試刷卡系統，加上各店家服務櫃台與空間較少，讓人擔心可能凸槌或影響其他人領藥。

超商店員指出，昨晚最後一批口罩到貨後也是幾分鐘就賣完，昨晚到今晨持續有民眾跑來詢問口罩庫存，甚至不知道新制上路會有「空窗期」，質疑「6日還沒到，為什麼你們現在就沒賣口罩？」直到他們拿出政府公文證明，動怒的民眾才離去。

店員表示，有些民眾擔心連續幾天都買不到口罩還要到公共場所怎麼辦，有的人甚至破口大罵，也有人開口閉口三字經，讓他們很無奈，「了解消費者心情，難聽的話當作沒聽到就好」。

針對6日口罩實名制，健保特約藥局林姓藥師則指出，實名制較不會重複購買，配送相較超商、藥妝店自行配貨，新制則改為郵局直送各家藥局，到貨、開賣時間會比較統一，爭議應會較少；若政策能重新思考，或許可先由公家的健康中心、衛生所進行分配販售，不僅無營利業務，空間也較大。