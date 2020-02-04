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實名制未上路 民眾超商買不到口罩罵三字經

2020-02-04 11:14聯合報 記者翁浩然／台北即時報導

6日起政府口罩政策改為健保特約藥局實名制購買，便利商店與藥妝店今天起無外科口罩賣，北市超商昨晚到今早仍有民眾不死心詢問「有沒有口罩？」但得到答案都是沒賣、賣完了，有部分民眾還因此口出惡言、罵三字經；針對6日新制，藥局藥師則指出，政策趕上路還沒測試刷卡系統，加上各店家服務櫃台與空間較少，讓人擔心可能凸槌或影響其他人領藥。

超商店員指出，昨晚最後一批口罩到貨後也是幾分鐘就賣完，昨晚到今晨持續有民眾跑來詢問口罩庫存，甚至不知道新制上路會有「空窗期」，質疑「6日還沒到，為什麼你們現在就沒賣口罩？」直到他們拿出政府公文證明，動怒的民眾才離去。

店員表示，有些民眾擔心連續幾天都買不到口罩還要到公共場所怎麼辦，有的人甚至破口大罵，也有人開口閉口三字經，讓他們很無奈，「了解消費者心情，難聽的話當作沒聽到就好」。

針對6日口罩實名制，健保特約藥局林姓藥師則指出，實名制較不會重複購買，配送相較超商、藥妝店自行配貨，新制則改為郵局直送各家藥局，到貨、開賣時間會比較統一，爭議應會較少；若政策能重新思考，或許可先由公家的健康中心、衛生所進行分配販售，不僅無營利業務，空間也較大。

林姓藥師也說，另外，政策趕著上路，刷卡系統至今沒測試也令人擔心之後會不會凸槌卡住無法順利賣口罩，由郵局配送狀的況會如何也還不知道；而部分藥局服務櫃台與刷卡機就1處，如何同時應付買口罩人潮、購買或領取其他藥品的民眾也是難題，更別說沒空間大排長龍，影響店內、店外騎樓動線。

6日起政府口罩政策改為健保特約藥局實名制購買，藥局藥師擔心，政策趕上路還沒測試刷...
6日起政府口罩政策改為健保特約藥局實名制購買，藥局藥師擔心，政策趕上路還沒測試刷卡系統，加上各店家服務櫃台與空間較少，讓人擔心可能凸槌或影響其他人領藥。記者翁浩然／攝影
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6日起政府口罩政策改為健保特約藥局實名制購買，便利商店與藥妝店今天起無外科口罩賣...
6日起政府口罩政策改為健保特約藥局實名制購買，便利商店與藥妝店今天起無外科口罩賣，北市超商昨晚到今早仍有民眾不死心詢問「有沒有口罩？」記者翁浩然／攝影
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口罩超商健保

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