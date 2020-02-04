台鐵228連續假期加開134班 周四凌晨開放搶票

因應228連假疏運旅客需要，台鐵全線加開各級列車總計134班，周四凌晨開放搶票。

台鐵局說，2月27日起至3月2日止計五天，全線加開各級列車總計134班。其中包含東部地區2月28日至3月1日加開樹林－花蓮復興號共12班，並提供北宜100元、北花200元優惠票價。另外為加強疏運旅客，暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。

台鐵局說，一般對號列車訂票自周四凌晨零時起，開放網路及電話語音訂票，相關加開列車車次、時刻，即日起於台鐵網站及各車站時刻公告。

至於東部幹線實名制列車訂票，台鐵局說，2月27日至3月1日開行東線四班實名制自強號班次，周五凌晨零時起開放去年12月1日前設籍於花蓮縣、台東縣現住人口與國民身分證統一編號第一碼為U或V及上開兩者之配偶與直系血親一親等國民訂票。

另外還有七班常態實名制列車訂票。台鐵局說，228假期常態實名制優先訂票，自2月13日零時起至2月15日24時止優先提供符合實名制資格旅客得以實名制方式預訂2月27日至3月2日乘車票，未訂完之座位自2月16日零時起全面開放一般旅客訂票。