開太慢致塞車 蘇花改擬訂最低速限

蘇花改1月6日全線通車，第一個連假就遇上農曆春節，車流量創下蘇花公路史上新高。公路總局發現，這次蘇花改又以觀音谷風長隧道最塞，塞車主因，是只要有一、二輛車開得過慢，後面的車就得排隊，公路總局已在評估訂出最低速限，避免車潮壅塞。

蘇花改全線通車，公路總局主任陳國正表示，這次整體車流量相較過去春節年假成長一成，其中最塞的是觀音谷風長隧道，不管南下或者北上都塞，而塞車原因是只要有幾輛車速度放慢，就造成路口塞車，今年普遍有這個狀況。

陳國正指出，這裡規定的時速是60公里，但有些車卻是車速降得特別低，像是只開40或者30公里，是造成路口回堵的主因。且因為只有單線，沒辦法變化車道，只要有幾輛車開得很慢，後方車輛就要排隊，是導致今年疏運效率不盡理想的原因。

公路總局表示，目前已經評估是否將該路段的時速提高至70公里，並訂出最低速限50公里，另外，也有許多車輛間距拉太長，小客車的安全車距是50公尺，有的開太慢拉到1、200公尺，也是造成塞車原因。現在不斷宣導行車間距不要拉太長，來減少車流回堵狀況。

不過，這些機制仍在評估中，面對緊接而來的228連續假期，公路總局副總工程司李忠璋表示，將持續宣導車速加快、車間距拉近，改善壅塞回堵情形。