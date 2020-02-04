兩波冷空氣報到 本周低溫下探12、13度

本周有兩波冷氣團報到，中央氣象局說，今明兩天濕冷，周五下半天起第二波冷空氣報到，有機會達到大陸冷氣團等級，中部以北低溫下探12、13度，本周都要做好保暖工作。

氣象局預報員顏增璽表示，東北季風今天增強，加上另有一股鋒面通過，北台灣有降雨，感受濕冷，中部平地、南部山區也有一些降雨，東半部也有一些零星雨。根據氣象局網站資料顯示，今天包括高雄內門、台南玉井、金門、馬祖等地方低溫都不到11度。

溫度方面，顏增璽表示，今天北台灣高溫僅18、19度左右，中部目前下雨中，高溫約20度附近，南台灣23、 24度，東半部21度左右。

顏增璽表示，明天水氣減少，但是北部、東半部還是會有一些降雨。周四東北季風減弱，氣溫明顯回升，北台灣白天23、24度，中南部27、28度，東半部22、23度，但低溫方面，中部以北也只有13、14度，南部、花東15到18度，也要注意保暖。

顏增璽表示，這兩天3000公尺以上高山有機會降雪，現在已經有些水氣要進來，位於較北邊的合歡山降雨機率比玉山高，今明兩天都有降雪機率。

第二波冷空氣則在周五下半天報到，顏增璽表示，這波有機會達到大陸冷氣團等級，這一波水氣比較少，但迎風面仍有局部雨，中部以北12、13度，空曠地區10、11度左右，其他地方14到17度，高溫部分因為偏乾，北台灣白天高溫20度上下，中南部可達25、26度。