鋒面掠東北部轉雨 彭啟明：周四轉晴周五又有鋒面近

今天是24節氣的立春，天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，是今年春天的第一個節氣，代表春天的開始。今天如預期的台灣北邊有道微弱鋒面掠過，加上東北風增強，北部的新北市、台北市、基隆到宜蘭都有雨勢，這是典型東北風加上水氣上的降雨，如果鋒面再往南，降雨有機會擴增到桃園新竹苗栗，不過還是越往北，迎風面的東北部較多，今天北部東半部也明顯陰沉許多。

不過，他說，溫度上反而較昨天上升，各地約16-17度，主要是雲量增多，無法有輻射冷卻效應。但大家可以比較，前幾天偏乾冷和今天北部東北部有下雨的濕涼，溫度回溫差了一到兩到以上，但感受上溫度加上濕度可能每個人的環境或服裝不同，那一個冷也都不大相同。

他說，這些都是北部東北部的變化，中南部從台中以南到屏東，變化都不大，仍維持晴到多雲，溫度也逐步緩回升當中，要稍微留意空氣品質，因為背風面的大氣環境，擴散條件略差，有機會到達敏感族群不健康等級。

預計今明兩天都維持類似天氣，周三水氣逐漸減少些，逐漸轉為偏東北風，周四水氣減弱，逐漸轉為偏東北偏東風。