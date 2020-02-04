吳德榮：上周寒流 繼霸王級寒流後最強

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，上周的寒流是繼2016年1月23日霸王級寒流之後最強的一波；全台平地的最低氣溫曾有兩天降至3度左右。本周則是三天有一波鋒面，天氣變化頻率快，但鋒面後積聚的冷空氣少，帶來的低溫、當然無法與上周的寒流相比擬。

今天鋒面掠過，北部、東半部雲量增多，有局部短暫雨；鋒後的冷空氣雖不強，但北台灣雲多、降雨，高溫下降、天氣轉濕冷；中南部影響輕微，雲量略增，白天舒適早晚微冷。北部15至19度、中部13至24度、南部12至25度、東部14至24度。

明天東北季風影響，北部、東半部仍有局部短暫雨；北台灣天氣濕冷；中南部多雲時晴。周四天氣好轉，氣溫回升；北部山區及東半部仍有局部短暫雨。

周五另有一波鋒面從北部海面掠過；水氣較前波略少，鋒後冷空氣則較前波略多；迎風面北部、東半部有局部短暫雨、北台灣再轉濕冷。

周六、周日西半部天氣穩定，北海岸、北部山區及東半部局部地區仍有零星短暫雨的機率；北台灣偏涼微冷，中南部白天舒適、早晚微冷。