酒精滴木地板呈白色塊狀斑點 友教授用「牙膏」神救援

一名網友PO文表示，自己把外套放在地上用酒精消毒，沒想到地板上竟出現不知名的白色斑點。圖擷自 爆怨公社 分享 facebook

武漢肺炎疫情迅速蔓延，每個人都人心惶惶，只要是可以用來防疫的相關物資，例如口罩、酒精等幾乎都會被民眾搶購一空，實在是供不應求。昨（2）日則有一名網友在爆怨公社中PO文表示，自己從醫院回來想說要把外套放在地上消毒，沒想到酒精一噴後，竟然在地板上出現不知名的白色斑點，讓他嚇得不知道該怎麼辦才好，因此趕緊PO文求助網友該怎麼處理。

原PO在文中PO出兩張照片，只見照片中被酒精滴到的木頭地板，呈現出一塊塊的白色斑點，就像木頭表面被酒精侵蝕了一樣。他更在文中解釋，由於從醫院回家後怕細菌會殘留在外套上，所以把外套放在地板上用75%的酒精消毒，殊不知一噴下去，木地板上立刻產生出一塊塊的白色斑點，讓他腦袋一瞬間空白，生怕被爸爸罵，所幸最後求助了朋友，最後則用「牙膏」神奇的將地板救了回來。

PO文一出後，許多網友紛紛表示「牙膏真的太神奇了」、「我也用牙膏刷過，真的有用」、「牙膏真的很萬用」、「木頭類的桌椅碰到酒精真的要小心」。原PO也告訴網友該如何用牙膏去除白點，「白色牙膏塗抹在白色斑點上方靜置30秒，之後再用濕抹布擦掉」。

事實上，當酒精碰上木質傢俱，會將上頭的漆料侵蝕，而在我們看來就是會產生白色的痕跡，這時就可以用牙膏來補救。因為牙膏中含有細小的顆粒，可以起到磨砂的作用，會慢慢把受侵蝕的白色木頭塗層磨掉，就會讓木頭恢復原色了，不只是牙膏，用磨砂紙或菜瓜布輕輕刷磨也可以起到同樣的作用。