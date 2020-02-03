親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
肺炎防疫搶物資
鼠年春節大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

行政院拍板！6日起買口罩實名制 每人7天內限購2片

酒精滴木地板呈白色塊狀斑點 友教授用「牙膏」神救援

2020-02-03 21:39聯合新聞網 綜合報導

一名網友PO文表示，自己把外套放在地上用酒精消毒，沒想到地板上竟出現不知名的白色...
一名網友PO文表示，自己把外套放在地上用酒精消毒，沒想到地板上竟出現不知名的白色斑點。圖擷自爆怨公社
分享

武漢肺炎疫情迅速蔓延，每個人都人心惶惶，只要是可以用來防疫的相關物資，例如口罩、酒精等幾乎都會被民眾搶購一空，實在是供不應求。昨（2）日則有一名網友在爆怨公社PO文表示，自己從醫院回來想說要把外套放在地上消毒，沒想到酒精一噴後，竟然在地板上出現不知名的白色斑點，讓他嚇得不知道該怎麼辦才好，因此趕緊PO文求助網友該怎麼處理。

原PO在文中PO出兩張照片，只見照片中被酒精滴到的木頭地板，呈現出一塊塊的白色斑點，就像木頭表面被酒精侵蝕了一樣。他更在文中解釋，由於從醫院回家後怕細菌會殘留在外套上，所以把外套放在地板上用75%的酒精消毒，殊不知一噴下去，木地板上立刻產生出一塊塊的白色斑點，讓他腦袋一瞬間空白，生怕被爸爸罵，所幸最後求助了朋友，最後則用「牙膏」神奇的將地板救了回來。

PO文一出後，許多網友紛紛表示「牙膏真的太神奇了」、「我也用牙膏刷過，真的有用」、「牙膏真的很萬用」、「木頭類的桌椅碰到酒精真的要小心」。原PO也告訴網友該如何用牙膏去除白點，「白色牙膏塗抹在白色斑點上方靜置30秒，之後再用濕抹布擦掉」。

事實上，當酒精碰上木質傢俱，會將上頭的漆料侵蝕，而在我們看來就是會產生白色的痕跡，這時就可以用牙膏來補救。因為牙膏中含有細小的顆粒，可以起到磨砂的作用，會慢慢把受侵蝕的白色木頭塗層磨掉，就會讓木頭恢復原色了，不只是牙膏，用磨砂紙或菜瓜布輕輕刷磨也可以起到同樣的作用。

原PO表示用白色牙膏塗抹在白色斑點上方靜置30秒，之後再用濕抹布擦掉，就可以將白...
原PO表示用白色牙膏塗抹在白色斑點上方靜置30秒，之後再用濕抹布擦掉，就可以將白色斑點清除。圖擷自爆怨公社
分享

武漢肺炎爆怨公社

延伸閱讀

賣場PM2.5口罩整排沒人搶 網曝真相：有用...

把口罩通路設在派出所更好？網曝：超商2優勢完...

狂噴酒精裝口罩…超商店員曝「手掌乾裂照」 萬...

賣場收銀妹依規定戴口罩 竟被阿伯酸「年輕人都...

🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

相關新聞

因應暑假延後 長榮、立榮宣布改退票免收一次手續費

2020-02-03 21:44

補過頭？ 南投六旬婦吃羊肉爐進補竟吃到咳血

2020-02-03 19:37

武漢肺炎風暴來襲 中京院取消來台

2020-02-03 18:31

高醫首創「得來速」慢籤領藥 先預約可開車到院外領藥

2020-02-03 17:41

20年開3次刀！藥廠董娘李阿利不怕抗癌 卻因這件事哭了

2020-02-03 17:16

我是啤酒不是病毒 意外被武漢肺炎波及的可樂娜

2020-02-03 15:18

外傳優遊吧斯即將歇業？董事長:壓力很大但會撐下去

2020-02-03 14:46

疫情影響春酒 台中餐廳考慮月中開始無薪假

2020-02-03 14:39

防疫照顧假是否該給薪？ 台南市府勞工局：視公司規定

2020-02-03 14:38

武漢肺炎肆虐 長榮、立榮兩岸航班2/29前大砍逾500班

2020-02-03 14:37

周末元宵低溫13度 北部、宜花東溼冷中賞花燈

2020-02-03 14:33

灌溉偏鄉童文化素養 表演團體、場館出力

2020-02-03 14:26

《讀者》二月號 「家教是一生的底色」

2020-02-03 14:22

高齡孕婦 子癲前症風險高近2倍

2020-02-03 14:18

生育高齡化 子癲前症恐致孕婦及胎兒死亡、早產

2020-02-03 14:16

才開航碰上武漢肺炎 星宇2月8日至3月28日前澳門航班全取消

2020-02-03 14:14

柯文哲爆武漢肺炎收容地 醫師嗆：要公布也由指揮官

2020-02-03 13:53

武漢肺炎防疫！華航2月22日前赴陸航班取消 改退票全攻略

2020-02-03 13:52

航空業寒冬！ 兩岸航線月底前至少大砍750班

2020-02-03 13:09

防疫照顧假怎麼請？台中市勞工局電話被打爆

2020-02-03 13:01

藥師不在場還賣藥 衛生局：藥妝業者加強自主管理

2020-02-03 13:00

兒童配送口罩到了 雲林縣私立幼兒園上午開放領取

2020-02-03 12:59

才剛啟航就重傷！ 星宇宣布2月8日至3月28日澳門航班全砍

2020-02-03 12:55

星宇航空澳門航線 3月29日起逐步恢復航班

2020-02-03 12:55

疫情蔓延 國表藝三場館主辦節目退票原則公布

2020-02-03 12:32

武漢肺炎疫情發燒 金門鄉親許峻岷捐贈50箱酒精

2020-02-03 12:31

防疫照顧假怎麼請？ 勞動部：戶口名簿、學生證可證明

2020-02-03 12:11

開賣酒精大排長龍 花蓮酒廠：周一至周五皆可購買

2020-02-03 11:59

周休二日綠色消費 環保綠點10倍送

2020-02-03 11:31

元宵節吃湯圓要健康 營養師研發高纖低卡三彩圓

2020-02-03 11:14

限購2瓶！台酒營業處大排長龍 民眾搶買95度酒精

2020-02-03 10:44

本周低溫探13度！ 北台灣恐冷雨中賞燈

2020-02-03 10:43

高齡孕婦子癲前症風險 國健署：比一般孕婦高出近兩倍

2020-02-03 09:41

妳知道子癲前症嗎？ 對孕婦和胎兒影響大

2020-02-03 09:37

深度5公里…台北市士林區規模2.9地震 雙北震度2級

2020-02-03 08:55

明天微弱鋒面掠過 彭啟明：周五又有另一波鋒面影響

2020-02-03 08:14

今天放晴回暖 吳德榮：明天鋒面掠過、北台灣轉濕冷

2020-02-03 07:15

老人住老宅怎解？ 合作住宅讓你快樂住到生命盡頭

2020-02-03 04:17

張榮發基金會推廣海洋與品格教育 迴響熱烈

2020-02-03 00:01
看更多

熱門文章

台灣人瘋搶口罩…抗煞專家：實在看不懂 目前狀況根本不用戴

2020-02-03 09:18

就是買不到口罩！網友跟物流車連跑12家超商發現真相

2020-02-03 10:08

政府耗資2億自建口罩生產線 他批：根本是病毒燒壞了腦

2020-02-03 08:16

蘇揆拍板6日起買口罩實名制 每人7天內限購2片

2020-02-03 20:45

民怨口罩買不到 杜紫宸：教大家一個買得到的方法

2020-02-02 21:57

才剛啟航就重傷！ 星宇宣布2月8日至3月28日澳門航班全砍

2020-02-03 12:55

別再苦苦排隊 嘉市這招讓口罩供應透明化

2020-02-02 23:51

女大生搭車沒口罩以為「被拒載」司機舉動卻讓所有人感動

2020-02-03 10:26

影／彰化佛心口罩一片2元可買2盒 民眾大排長龍搶購

2020-02-03 13:26

行政院拍板6日起口罩實名制 每人7天內限購2片

2020-02-03 20:53

防疫照顧假怎麼請？ 勞動部：戶口名簿、學生證可證明

2020-02-03 12:11

大樂透頭獎連6槓 今晚14人獨得百萬大紅包

2020-02-02 22:02

台灣為口罩吵翻天 沈富雄：我若是病毒會笑掉環狀大牙

2020-02-03 14:42

深度5公里…台北市士林區規模2.9地震 雙北震度2級

2020-02-03 08:55

託夢疫情？愛心口罩大放送 他的來源最神奇

2020-02-03 09:00

不是說好每天供應400萬片口罩？ 假日只生產189萬片不到一半

2020-02-03 17:22

限購2瓶！台酒營業處大排長龍 民眾搶買95度酒精

2020-02-03 10:44

護理師曝醫院口罩慘況 驚嘆：原來醫護人員也有這天

2020-02-03 16:29

賣場PM2.5口罩整排沒人搶 網曝真相：有用的話早就搶爆

2020-02-03 19:34

沒口罩不可怕亂丟口罩才可怕 各大醫院週邊成防疫死角

2020-02-03 13:00

發燒看病買無口罩 雲林縣宣布可至衛生所領取

2020-02-03 11:14

林口社宅 十戶共居共耕

2020-02-02 23:59

唐綺陽星座運勢週報：處女遇長輩型桃花 雙子有偏財運

2020-02-03 07:22

RIMOWA冰藍色行李箱一推出就被秒殺 網：「手機拍不出它十分之一美的神仙顏色」

2020-02-03 13:44

繼武漢肺炎⋯湖南又爆H5N1禽流感 我防檢局密切監控

2020-02-02 21:50

每日星座運勢／獅子鴻運當頭辦事順 異性緣超級好

2020-02-03 00:00

婆婆過年包紅包給媳婦 她感動喊：把我當女兒疼

2020-02-03 18:24

降低感染風險 高雄3醫學中心慢性籤明起改戶外領藥

2020-02-02 23:58

武漢肺炎防疫！華航2月22日前赴陸航班取消 改退票全攻略

2020-02-03 13:52

今天放晴回暖 吳德榮：明天鋒面掠過、北台灣轉濕冷

2020-02-03 07:15

蘇花改區間測速 清明連假後上路

2020-02-03 00:00

防疫口罩低於安全庫存量 醫護人員無奈：每天限領一片

2020-02-03 18:24

星宇航空澳門航線 3月29日起逐步恢復航班

2020-02-03 12:55

雙北擬推高齡社宅 相準精華地段

2020-02-02 23:47

消毒用酒精民眾需求夯 咖啡廳怨：消毒馬桶的也被偷

2020-02-03 11:49

柯文哲爆武漢肺炎收容地 醫師嗆：要公布也由指揮官

2020-02-03 13:53

解決口罩之亂 國民黨拋：實名領取、政府調配

2020-02-03 09:50

影／醫療院所口罩吃緊！北市釋出20萬片戰備口罩

2020-02-03 16:13

武漢肺炎疫情發燒 金門鄉親許峻岷捐贈50箱酒精

2020-02-03 12:31

超商明起不賣口罩 2月6日起持健保卡在藥局買

2020-02-03 21:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top