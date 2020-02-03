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補過頭？ 南投六旬婦吃羊肉爐進補竟吃到咳血

2020-02-03 19:37聯合報 記者賴香珊／南投即時報導

南投縣6旬婦人吃了2碗羊肉爐進補卻咳血，送醫確診為支氣管擴張症合併感染，醫師籲患...
南投縣6旬婦人吃了2碗羊肉爐進補卻咳血，送醫確診為支氣管擴張症合併感染，醫師籲患者感染時不宜吃補。圖／本報資料照
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天氣寒冷，不少人吃鍋進補，但南投縣一名6旬婦人近日煮羊肉爐為自己與家人進補，未料2碗下肚竟咳出鮮血，嚇得家人將她急送醫，確診為支氣管擴張症合併感染，經住院治療後已出院，醫師則呼籲，相關症狀患者感染時不建議吃補。

衛福部南投醫院指出，該名婦人到院時因持續有濃痰，且痰中帶血，經醫師初步確認，相關症狀是在吃完羊肉爐後才發生，經安排至胸腔內科檢查後發現是支氣管擴張症合併感染，因此安排住院在給予藥物治療後，症狀明顯獲得改善。

南投醫院胸腔內科醫師王耀麟表示，支氣管擴張症是支氣管不正常且不可逆的擴張，常見的症狀有慢性咳嗽、咳嗽伴隨痰，部分患者甚至會有咳血、呼吸困難及胸痛等症狀，而該疾病無法痊癒，只能持續追蹤，必要時接受治療。

針對罹患支氣管擴張症進補恐咳血，中醫科醫師張慈文則說，該疾病患者在沒有感染期間，要吃稍微補一點的食品，其實是可以的；但在感染的情況下，不建議吃補，不然可能會增加發炎反應，而出現發燒、出血、膿瘍等症狀。

張也表示，急性感染或慢性疾病患者碰上急性發作時，應先就醫且服藥控制，以免引起嚴重的併發症；王則提醒，因支氣管擴張症不會痊癒，患者應均衡飲食，定期返診追蹤，遵守醫囑，改善肺功能，降低反覆感染的風險，維持生活品質。

而支氣管擴張症患者能怎麼吃，張建議平時可多吃山藥、百合、木耳等保養肺部或支氣管，避免吃橘子、柚子、西瓜、火龍果、蓮霧等太冷水果，花生、燒烤炸等太燥熱食物勿過量，生薑或乾薑別單吃，須配合紅棗、枸杞、黑糖才不會過燥。

支氣管患者醫師

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