高醫首創「得來速」慢籤領藥 先預約可開車到院外領藥

因應武漢肺炎疫情，減少病友進出醫院的感染風險，高雄醫學大學附設中和紀念醫院今天起將慢性病處方籤領藥窗口移至戶外車道旁，每周一至周五上午8點30分到下午5點開放，並比照速食餐廳的「得來速」窗口，民眾只要先在網路或手機APP預約，直接開車就能憑預約號碼及健保卡領藥，最快3分鐘內即可領到藥。

「很方便，比以前進醫院拿藥快速許多！」簡女士先前已領了1、2年慢性病藥，她說，擔憂武漢肺炎疫情擴大，不太敢上醫院，現在預約領藥不必進醫院，讓人覺得心安許多。張簡小姐帶著小孩來領藥，前幾天看診時，護理師幫忙網路預約領藥，今天就不用帶小朋友進醫院。

高醫藥學部主任王雅玲表示，病友可在領藥當日或之前，在高醫「慢性病連續處方箋領藥預約系統」預約領藥，再到醫院啟川大樓門口即可領藥，無需進入醫院，不僅節省領藥時間，也減少出入醫院的次數；院內原有的慢性病連續處方箋領藥仍照常運作。

高醫副院長吳登強表示，該項措施實施期間沒有期限，將視疫情狀況進行調整，目前「得來速」領藥僅限慢性病處方箋，患者不下車就能快速領到藥，縮短病友等待時間。即使沒有預約，病友也可在戶外等候領藥。