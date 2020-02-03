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20年開3次刀！藥廠董娘李阿利不怕抗癌 卻因這件事哭了

2020-02-03 17:16聯合報 記者鄧桂芬／彰化縣即時報導

64歲的大愛電視台節目前主持人李阿利是養樂多大股東第二代，也是中美兄弟製藥集團董事長林本源的夫人，身家背景光鮮亮麗，但她始終抱持溫柔謙卑之心，長年投身慈濟志工，貢獻社會不遺餘力。

雖然近20年曾因病開過三次刀，但她從不認為自己是「可憐蟲」，反而在受訪時說到：「凡是折服我的，將使我更溫柔謙卑。」

以下為她的抗癌故事：

近20年，我因病開三次大刀。首次面對癌症，我哭不是因為害怕，而是有人建議多吃紅肉，卻也有人叫我茹素。什麼能吃？什麼能做？混亂的資訊讓我相當無助。幸好在宗教信仰支持下，我全心信任醫師，才能步步擊退病魔。

我從小就很健康，但2000年春天，我陪好友到秀傳醫院接受乳房檢查，因使用最新機器，護理長邀我也檢查看看。未料，好友檢驗結果沒事，反而是醫師面色凝重問我：「先生有來嗎？」事後證實，我的乳房長了「東西」。

於是，我跟著先生到台北接受第二次檢查，確診為「乳癌」，雖然我未料會生這麼嚴重的病，但內心算是鎮定，沒有特別抗拒、憤怒、或哀傷。

首次大哭反而是來自親友的「關心」。因每人給我的建議相異相斥，有人說一定要吃紅肉，也有人說要吃素，這使我相當無助。此外，化療讓我頭髮整片掉光、體重掉8公斤，逐漸使我難過、無奈、沒自信。

還好最無助之時，我擁有上人證嚴師父與家人的祝福，決定把生病當作人生預約好要做的一門功課，全心信任醫師，這種信賴感讓我對抗癌更力大無比。

這次抗癌經驗沒讓我成為可憐蟲，反而使我面對疾病更加勇敢。2010年決定開刀拿掉困擾多年的12公分大子宮肌瘤，2018年則摘掉約2公分的腎臟腫瘤。

20年來經歷了抗癌與三次開刀，我常以自己的經驗呼籲旁人，無論信仰何種宗教，只要正信，即便面臨災難也不會放棄自己，反而能幫助自己度過考驗。

另一方面，我也調整自己追求完美的性格，以前做事想達100分，現在做到90分即可，善待自己、珍惜自己，還能督促自己做事更有效率。因沒辦完的事不再熬夜硬撐，體力不透支，身心當然更加輕鬆。

當然，我要特別感謝家人。為了避免我因道聽塗說而亂補營養，先生費心到國外尋找藥材並委託食品廠開發健康食品，建議我改喝雞精、補充好的蛋白質。兒女近年也在先生的鼓勵下，精心成立「癌知識」網站，去年正式開站。

「癌知識」是一個提供正確癌症營養補充資訊的知識平台，讓癌友可以安心照著專業建議進行營養補充。我覺得這是三名兒女送給媽媽我，最美好的禮物！

中美兄弟製藥集團董事長夫人李阿利（左）20年開三次刀，抗癌期間曾因混亂的癌症營養...
中美兄弟製藥集團董事長夫人李阿利（左）20年開三次刀，抗癌期間曾因混亂的癌症營養資訊讓她相當無助，幸好在宗教、醫師、家人的支持下，步步擊退病魔，樂觀面對人生。右為董事長、也就是先生林本源。圖╱李阿利提供
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中美兄弟製藥集團董事長夫人李阿利（左）20年開三次刀，抗癌期間曾因混亂的癌症營養...
中美兄弟製藥集團董事長夫人李阿利（左）20年開三次刀，抗癌期間曾因混亂的癌症營養資訊讓她相當無助，幸好在宗教、醫師、家人的支持下，步步擊退病魔，樂觀面對人生。右為董事長、也就是先生林本源。圖╱李阿利提供
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中美兄弟製藥集團董事長夫人李阿利（右三）生病期間，感受家人滿滿的愛。兒女林宜琳（...
中美兄弟製藥集團董事長夫人李阿利（右三）生病期間，感受家人滿滿的愛。兒女林宜琳（左三）、林命權（左一）、和林偉權（右一）替她成立「癌知識」網站，是一個提供正確癌症營養補充資訊的知識平台，也是李阿利收過最美好的禮物。右二為先生、董事長林本源。圖╱李阿利提供
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抗癌醫師癌症

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