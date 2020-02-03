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外傳優遊吧斯即將歇業？董事長:壓力很大但會撐下去

2020-02-03 14:46聯合報 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導

嘉義縣阿里山鄉樂野村致力推廣鄒族文化的「優遊吧斯阿里山鄒族文化部落」日前外傳即將歇業，優遊吧斯董事長鄭虞坪聽到消息後上臉書闢謠表示，因為兩岸關係及武漢肺炎影響，前往旅遊的遊客自去年8月起大幅減少，尤其他們近7成收入來源皆為陸客，目前只能靠員工減薪、各方支持度過這次旅遊寒冬。

鄭虞坪表示，自從大陸去年8月禁止自由行後，來台的自由行及團體陸客人數降低，讓優遊吧斯的總營業額只剩下三分之一，今年春節又遇上武漢肺炎疫情，國旅遊客過年期間出遊率不高，但他們每個月都需要負擔6、70名員工，近300萬的薪資、勞健保等，壓力真的很大。

以往周休二日總是會全滿的停車場，昨天周日卻只有近20台、7、80名遊客前往旅遊，鄭虞坪表示，蔡英文總統上任後持續做兩岸的對立及挑釁，讓全台的觀光產業都受到重大衝擊，許多業者如果熬不過今年，可能會紛紛在2月中下旬關門，期望政府能提出相關對策，對觀光產業減稅、提供補助，讓他們度過難關。

鄭虞坪說，他承認他們曾經考慮過歇業，但他一開始成立部落的動機就是為了照顧更多部落青年返鄉就業，如果真的歇業是下下之策，經過與員工開會，決定先透過各群組好友自主性的支持及幫助、高階主管降薪、有第二專長的員工先找其他工作，而家境不好的員工則留下來，大家一起撐住這個家。

阿里山茶為阿里山農民的最大收入，近幾年也受到陸客不來影響，鄭虞坪說，優遊吧斯以往都能協助在地茶農銷售3萬多斤的茶葉，但是前年、去年每年都賣不到一萬斤，還一直有茶農詢問是否可以幫忙賣出去，光去年冬茶就減少5成，鄭虞坪預估今年春茶的產量也會減少，因為很多茶農不敢採。

嘉義縣阿里山鄉樂野村致力推廣鄒族文化的「優遊吧斯阿里山鄒族文化部落」日前外傳即將...
嘉義縣阿里山鄉樂野村致力推廣鄒族文化的「優遊吧斯阿里山鄒族文化部落」日前外傳即將歇業，優遊吧斯董事長鄭虞坪聽到消息後上臉書闢謠。圖／擷取自鄭虞坪臉書
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優遊吧斯阿里山鄒族文化部落位於海拔1300公尺的嘉義縣阿里山鄉樂野村上，近日受兩...
優遊吧斯阿里山鄒族文化部落位於海拔1300公尺的嘉義縣阿里山鄉樂野村上，近日受兩岸關係及武漢肺炎影響，外傳即將歇業。圖／優遊吧斯董事長鄭虞坪提供
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優遊吧斯阿里山鄒族文化部落位於海拔1300公尺的嘉義縣阿里山鄉樂野村上，近日受兩...
優遊吧斯阿里山鄒族文化部落位於海拔1300公尺的嘉義縣阿里山鄉樂野村上，近日受兩岸關係及武漢肺炎影響，外傳即將歇業。圖／優遊吧斯董事長鄭虞坪提供
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阿里山武漢肺炎陸客

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